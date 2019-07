Archivada la denuncia contra Polanco por la presentación del proyecto de Los Jardinillos durante la campaña electoral Polanco, a la izquierda, en la presentación del proyecto, el pasado 15 de mayo. / Marta Moras La Junta Electoral de Zona da por cerrada la queja elevada por el PSOE EL NORTE Palencia Jueves, 18 julio 2019, 13:12

La Junta Electoral de Zona de Palencia ha comunicado a Alfonso Polanco, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, el archivo de la denuncia interpuesta por el PSOE contra él y los miembros de su candidatura a la Alcaldía por la presentación del proyecto de rehabilitación del Parque de Los Jardinillos durante la pasada campaña electoral.

La resolución emitida por la Junta Electoral de Zona constata que dicho proyecto fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local en fechas anteriores al día de la presentación y presentado públicamente, que, por tanto, no hubo inauguración alguna, ya que las obras aún no se han iniciado y, que, en consecuencia, no existe incumplimiento de la Ley Electoral.

El PP resalta que de esta forma, «el órgano responsable de velar porque se cumpla la ley en materia electoral deja las vergüenzas de la anterior candidata y actual portavoz municipal del PSOE al aire, al demostrar que la única forma que conoce para hacer política es la de la confrontación, descalificación y difamación, utilizando de forma personal y partidista las instituciones públicas para intentar lograr sus objetivos, que no son otros que los de evitar que el resto haga llegar a la ciudadanía sus propuestas, además de perpetuarse en el cargo público, ya que no conoce otra ocupación laboral».