El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Dennise Pineda, en el Bus Bar de la estación de autobuses. El Norte

Palencia

La apuesta hostelera del Bus Bar se refuerza con la apertura de Donde Ramón

El nuevo local de Dennise Pineda y su marido se inaugura este jueves por la tarde en la avenida de Asturias

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Siete meses después de abrir el Bus Bar en la renovada estación de autobuses, Dennise Pineda y su marido Ramón vuelven a mover ficha con el arranque este jueves, a las 18:00 horas, de su segundo proyecto: el Bar Donde Ramón, situado en el número 10 de la avenida de Asturias, justo enfrente del colegio Tello Téllez. Un local concebido para acompañar al barrio de sol a sol: desayunos tempraneros, comidas sin complicaciones, meriendas con antojo y cenas de conversación larga. La carta ofrece tapas, pinchos y raciones variadas, además de hamburguesas y aperitivos.

La apertura llega con cinco empleados y un agradecimiento a la dueña del bar por las facilidades para el alquiler con opción a compra, una fórmula que no solo abre la puerta, también dibuja un horizonte. Y es que Ramón piensa en el futuro de Dennise y en consolidar el negocio con la adquisición del local. Mientras tanto, mantendrán la misma línea del Bus Bar, abierto de lunes a domingo en Palencia, observando qué días funcionan mejor y cuáles flojean para ajustar el ritmo sin perder servicio.

El nuevo espacio cuenta con una estética retro en la planta baja, en un guiño a los bares de antes, y un ambiente 'buda' en la parte superior, pensado en estirar la charla sin mirar el reloj. Dos atmósferas con un mismo denominador: cercanía, oficio y ganas.

Dennise llegó a Palencia hace año y medio procedente de Toledo. «Me encantó», recuerda. «Le dije a mi marido que teníamos que venir a probar suerte», agrega. Y en abril de este año abrieron el Bus Bar. Ahora, con la apertura del Bar Donde Ramón, su aventura hostelera se refuerza.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  2. 2

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  3. 3

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  4. 4 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  5. 5

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  6. 6 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  7. 7

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  8. 8

    Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying
  9. 9

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  10. 10

    La iglesia de las Hermanas Dominicas de la Anunciata reabre sus puertas a la comunidad educativa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La apuesta hostelera del Bus Bar se refuerza con la apertura de Donde Ramón

La apuesta hostelera del Bus Bar se refuerza con la apertura de Donde Ramón