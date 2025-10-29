La apuesta hostelera del Bus Bar se refuerza con la apertura de Donde Ramón

El Norte Palencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Siete meses después de abrir el Bus Bar en la renovada estación de autobuses, Dennise Pineda y su marido Ramón vuelven a mover ficha con el arranque este jueves, a las 18:00 horas, de su segundo proyecto: el Bar Donde Ramón, situado en el número 10 de la avenida de Asturias, justo enfrente del colegio Tello Téllez. Un local concebido para acompañar al barrio de sol a sol: desayunos tempraneros, comidas sin complicaciones, meriendas con antojo y cenas de conversación larga. La carta ofrece tapas, pinchos y raciones variadas, además de hamburguesas y aperitivos.

La apertura llega con cinco empleados y un agradecimiento a la dueña del bar por las facilidades para el alquiler con opción a compra, una fórmula que no solo abre la puerta, también dibuja un horizonte. Y es que Ramón piensa en el futuro de Dennise y en consolidar el negocio con la adquisición del local. Mientras tanto, mantendrán la misma línea del Bus Bar, abierto de lunes a domingo en Palencia, observando qué días funcionan mejor y cuáles flojean para ajustar el ritmo sin perder servicio.

El nuevo espacio cuenta con una estética retro en la planta baja, en un guiño a los bares de antes, y un ambiente 'buda' en la parte superior, pensado en estirar la charla sin mirar el reloj. Dos atmósferas con un mismo denominador: cercanía, oficio y ganas.

Dennise llegó a Palencia hace año y medio procedente de Toledo. «Me encantó», recuerda. «Le dije a mi marido que teníamos que venir a probar suerte», agrega. Y en abril de este año abrieron el Bus Bar. Ahora, con la apertura del Bar Donde Ramón, su aventura hostelera se refuerza.

