Antigüedad mantiene viva la tradición danzando a la Virgen de Garón

El último domingo de septiembre aparece marcado en el calendario de los antigüedeños. Es la fiesta grande en honor a Nuestra Señora de Garón, 'La ... Función de septiembre', como dicen en Antigüedad. Una fecha que cada año congrega a centenares de vecinos que quieren danzar a su patrona siguiendo la tradición transmitida de generación en generación. Una tradición que también se rememora el último domingo de mayo para honrar a la Virgen de Garón.

Antigüedad respiraba este domingo fiesta por todos los rincones. Desde primeras horas de la mañana, los Dulzaineros de Terrileja amenizaban con pasacalles festivos en honor a la Virgen de Garón. Los actos religiosos congregaron a numerosos vecinos que procesionaron a su patrona desde la parroquia de la Asunción hasta la ermita de Nuestra Señora de Garón, a cinco kilómetros de la localidad. Esta ermita conserva elementos románicos del siglo XII y se encuentra en un paraje cerrateño muy especial. Un entorno que cuenta con una fuente cuyas aguas nacen bajo la ermita, una chopera, el arroyo y varias instalaciones que permiten disfrutar de meriendas.

La eucaristía solemne amenizada por el coro parroquial congregó a centenares de cofrades y devotos que quisieron honrar a la Virgen de Garón. En la celebración, el párroco de la localidad, Antonio Domínguez, invitó a todos los fieles a vivir esperanzados, continuando con la tradición transmitida de generación en generación y sintiendo siempre la especial protección de la Virgen de Garón.

Por su parte, las damas y caballeros realizaron la emotiva ofrenda floral a la Virgen de Garón. Elena Barcenilla Mena, Marta de Cuenca Alonso, María González Ortega, Olivia Abarquero Bedia, Íñigo Cots Sanz, Markel Diez Madariaga y Raúl Ruiz Parra son los jóvenes que han representado orgullosos a Antigüedad durante estos días festivos. El himno a la patrona y la salve pusieron el broche de oro a la celebración de la eucaristía.

Acto seguido, a ritmo de dulzaina y tamboril, los antigüedeños danzaron a su patrona por los entornos de la ermita. Un acto en el que participaron mayores y pequeños como expresión del cariño que sienten hacia la Virgen de Garón. Y lo hicieron a través de las danzas y los vivas enfervorizados. La jota hacia adelante y hacia atrás constituye una de las tradiciones más arraigadas de la localidad. Al grito de '¡A por la Virgen!', los danzantes vuelven sus pasos hacia la patrona. Con el fin de preservar esta tradición, en distintos momentos del año, un grupo de vecinos se encargan de enseñar los pasos de la danza a los antigüedeños, transmitiendo así la tradición de generación en generación. Algo que se notó de manera especial durante la procesión y danza, pues en algunos momentos se juntaron hasta cien danzantes para honrar a la Virgen de Garón.

La Cofradía de Nuestra Señora de Garón se mostró muy satisfecha con la elevada participación durante la novena y el día grande de la fiesta. Esta cofradía cuenta con más de mil hermanos y colabora activamente en las fiestas patronales de mayo y septiembre.

La tarde también contó con numerosos actos. El público disfrutó con la gimcana de peñas y los juegos populares. Además, los antigüedeños disfrutaron de los fuegos artificiales desde el avión y la discomóvil hasta altas horas de la madrugada. «La participación en los diversos actos programados está siendo muy numerosa y estamos muy satisfechos con el resultado de estos días festivos. Ha sido emocionante ver a tantos antigüedeños danzando a la Virgen de Garón. La tradición está asegurada, pues muchos niños y jóvenes han aprendido a danzar a nuestra patrona con los talleres que celebramos durante el verano», destacó Luis Fernando Cantero Mena, alcalde de la localidad, quien, como buen antigüedeño y amante de las tradiciones, también danzó a la Virgen de Garón.

Antigüedad continúa este lunes sus fiestas con juegos infantiles, concurso de tapas, comida infantil y de peñas, concurso de disfraces y música. Los antigüedeños despedirán el martes sus fiestas patronales con una comida comunitario, música y teatro, que pondrá el broche de oro a unos intensos días que comenzaron el pasado viernes.