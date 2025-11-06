'Ángulo muerto', de Cristian Beteta, gana el Festival Terroríficamente Cortos La cinta narra la historia de Estela y Ramón, una pareja marcada por la separación y el suicidio de su hijo Hugo tras sufrir acoso escolar

El Jurado del Festival Terroríficamente Cortos —que este año ha contado con Roberto Montalvo ('Fin de tramo'), ganador de la XIII edición, como jurado de honor— ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje a 'Ángulo muerto', dirigido por Cristian Beteta. Un gran trabajo que narra la historia de Estela y Ramón, una pareja marcada por la separación y el suicidio de su hijo Hugo (13 años) tras sufrir acoso escolar. Cuando Estela obtiene un vídeo grabado por los agresores, decide que ha llegado el momento de hablar con Ramón: mientras reconstruyen la realidad de lo ocurrido, ambos tratan de esclarecer si podrían haberlo evitado y si estuvieron a la altura como padres. El filme se ha impuesto en una edición de alto nivel artístico y con una gran respuesta del público en las tres noches de Sección Oficial.

El Premio del Público y el Premio AMGu del Público han sido para 'Berta', de Lucía Forner, convirtiéndose en la obra más votada por los espectadores que llenaron las sesiones del certamen tanto en Palencia como en Guardo.

La Mejor Interpretación ha recaído en Eva Llorach por su trabajo en 'Ángulo muerto'. En el apartado técnico, el Premio a la Mejor Fotografía ha sido para Beatriz Delgado por 'Tinieblas'; los Mejores Efectos Especiales, para Christian Lizcano por 'Polvo de ángel'; la Mejor Banda Sonora, para Carlos Rodríguez por 'El fantasma de la Quinta'; y el Mejor Diseño de Producción, para Pakoto Martínez y James A. Castillo, también por 'El fantasma de la Quinta'. El Premio AMGu al Mejor Sonido ha reconocido la labor de Jesús Cendón en 'KillJote', dirigido por el manchego Ángel Villahermosa. El jurado ha destacado, en relación con este premio, «la calidad técnica y la integración del sonido como elemento narrativo esencial en una historia tan original como arriesgada», subrayando el excelente trabajo del equipo técnico.

Además, la empresa de neuromarketing Sociograph ha distinguido como Corto más Impactante a 'Polvo de ángel', de Miguel Varela, tras analizar las reacciones faciales de una muestra de espectadores durante la proyección.