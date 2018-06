La añada de Arlanza de 2017 se calificará en Baltanás el día 27 Directivos de la Diputación de Palencia y de la DO Arlanza. / El Norte Una veintena de profesionales decidirán si los vinos son excelentes, muy buenos, buenos, regulares o malos FERNANDO CABALLERO Palencia Jueves, 21 junio 2018, 14:05

La Denominación de Origen (DO) Arlanza calificará sus vinos de 2017 en una cata a ciegas que se celebrará el próximo miércoles, 27 de junio, en el patio barroco del Museo del Cerrato Castellano de Baltanás. Excelentes, muy buenos, buenos, regulares o malos pueden ser los calificativos que pongan una veintena de profesionales a diez vinos del territorio Arlanza, que incluye trece términos municipales de la provincia de Palencia, donde funcionan cuatro bodegas comerciales.

Los diez vinos que se catarán son uno blanco, tres rosados, tres tintos jóvenes y otros tres conservados en barricas, que se pondrán a la venta en próximos años, según ha informado este jueves el director técnicos de la DO Arlanza, José Ignacio Marqués, en la presentación del acto previsto en Baltanás. Junto a Marqués, han estado presentes el presidente de la DO, Miguel Ángel Rojo López; la alcaldesa de Baltanás y diputada, María José de la Fuente, y el diputado de Promoción Económica y vicepresidente de la Diputación, Luis Calderón.

La veintena de miembros del jurado calificador de la añada son sumilleres de Palencia y Burgos, directores técnicos de otras DO, periodistas gastronómicos e integrantes del comité de cata de Arlanza.

José Ignacio Marqués destacó que la cosecha de uva del año pasado estuvo marcada por las heladas de abril y el verano seco, lo que originó un descenso fuerte de la producción. En concreto, se recogieron 508.000 kilos, lo que supone el 40% respecto a la cosecha de 2016, que fue de 1.270.000 kilos. No obstante, este descenso no afectó a la calidad y la poducción de todos los vinos posibles que se elaboran en la DO.

El presidente de Arlanza, Miguel Ángel Rojo, destacó que cada año la calificiación se realiza fuera de la localidad de Lerma, donde tiene su sede la DO. En la Diputación de Palencia se celebró también hace unos años.

La cata comenzará a las 12:00 horas en el patio barroco del museo baltasaniego. Los participantes, además, podrán conocer este centro museístico y el barrio de bodegas de la localidad, según informó María José de la Fuente.

Por último, el diputado de Promoción Económica, Luis Calderón, mostró el apoyo de la institución a la DO y recordó que ya se ha aprobado el convenio con esta entidad que pone de manifiesto este apoyo. La Diputación contribuirá con tres mil euros a las actividades que lleva a cabo.