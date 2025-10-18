Ampudia y Palencia renuevan el hermanamiento de las fiestas del Bautizo del Niño Los cofrades del Dulce Nombre de Jesús trasladan su imagen principal a la localidad para recrear la procesión y la pedrea de caramelos

Luis Antonio Curiel Palencia Sábado, 18 de octubre 2025, 19:25 Comenta Compartir

La localidad de Ampudia acogió este sábado el X Aniversario del Hermanamiento entre las Cofradías del Dulce Nombre de Jesús de Palencia y la Cofradía Sacramental de Ampudia. De este modo, los fieles revivieron la fiesta que celebran cada uno de enero con la imagen del Niño Jesús acompañado de su estandarte y la tradicional 'pedrea' de caramelos. Una fiesta que en el caso de la capital está declarada de Interés Turístico Nacional.

Los actos comenzaron con la procesión de las dos tallas del Niño Jesús por las calles porticadas de la villa ampudiana. La primera parada tuvo lugar ante la Virgen de Alconada que se venera en los soportales de la localidad. Acto seguido, al ritmo de tamboril y dulzaina y acompañados por los danzantes, las tallas llegaron a la Colegiata de San Miguel, donde se celebró la eucaristía que estuvo presidida por el obispo de la Diócesis, Mikel Garciandía y concelebrada por varios sacerdotes que han estado de párrocos durante los últimos años en Ampudia. El pastor de la Diócesis animó a todos los cofrades a renovar sus promesas bautismales y a vivir con mayor compromiso el espíritu fundacional de las Cofradías.

La celebración continuó con el tradicional Bautizo del Niño Jesús al son del 'Ea', cuya imagen fue portada por los cofrades, ampudianos y autoridades. Además, los danzantes y vecinos tuvieron la oportunidad de danzar al Niño Jesús de Palencia al son del 'Ea' ante la mirada de la talla barroca de Ampudia, que también procesionó con toda solemnidad.

El Bautizo del Niño Jesús acabó con la pedrea de caramelos en la plaza del Ayuntamiento. Decenas de kilos fueron por representantes institucionales, además de los miembros de las juntas directivas de las Cofradías. La jornada continuó con una comida de hermandad en la que todos los cofrades palentinos y ampudianos pudieron disfrutar de un día de hermandad junto a sus tallas del Dulce Nombre de Jesús, reviviendo de este modo el tradicional Bautizo del Niño del 1 de enero en pleno mes de septiembre.

El origen del Bautizo en Ampudia es desconocido, pues es una tradición que se ha transmitido de padres a hijos. Según consta en los archivos, en 1674 ya existía una Cofradía llamada del Dulce Nombre de Jesús cuya fiesta se celebraba el uno de enero. Es una fiesta vinculada a las viejas comunidades de judíos conversos –más de doscientos- que vivían en Ampudia en la Calle Don Bueso y en la subida al Castillo–.

Con el paso de los años, al decaer la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, fue asumida por la Cofradía del Santísimo Sacramento. Por eso, al comienzo de la misa del 1 de enero, procesionan con el estandarte y la imagen barroca del Niño Jesús. Esta talla la guarda en su casa el mayordomo de la Cofradía de ese año y se recoge el 31 de diciembre para llevársela al mayordomo siguiente.

Temas

Ea

Palencia

Ampudia