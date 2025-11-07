Los alumnos del colegio Nuestra Señora de Ronte de Osorno empezaron este curso en el centro docente, pero a finales del mes de septiembre se ... trasladaron a unas clases modulares, lo que viene siendo unos barracones o casetas de obra, para seguir allí las clases hasta que se acometan las obras en el tejado del edificio, que presentaba ya importantes desperfectos agudizados por la granizada del pasado 4 de julio. Dichos trabajos está previsto que comiencen en marzo del próximo año, ya que, según ha comentado recientemente el director provincial de Educación, Sabino Herrero, la cubierta es de fibrocemento y, para su retirada, «hay que pedir un permiso que tarda dos o tres meses en concederse y que haya una empresa que lo haga». El fibrocemento está totalmente agujereado y, con las lluvias de estos últimos días (y las que se esperan), el edificio del colegio Nuestra Señora de Ronte está sufriendo grave deterioro, algo que preocupa, y mucho, a los padres y madres de los alumnos escolarizados en dicho centro.

«Se está colando el agua por los agujeros, se está estropeando todo. Desde fuera se ven manchas de humedad en las zonas de canalones, y estamos inquietos también por la instalación eléctrica. No podemos hacer nada y no vemos movimiento, todo son plazos pero no hay soluciones. Podrían hacer algo, al menos cubrir el tejado con plásticos», señalan los padres y madres con hijos en el colegio Nuestra Señora de Ronte de Osorno, que temen que, cuando empiecen las obras en el tejado (la intención es colocar paneles sandwich, que aíslan más), se hayan producido ya importantes daños en el interior del edificio educativo.

Los progenitores de los alumnos no se quejan de esas clases modulares instaladas para que los escolares asistan a clase allí este año, que han sido bien adecuadas por los profesores para que el ambiente sea más acogedor. Solo urgen a que, en tanto no empiecen las obras de sustitución del tejado del colegio, se dé respuesta de forma eventual a ese problema con las goteras que está menoscabando el interior del centro docente.

Por su parte, el director provincial de Educación, Sabino Herrero, aseguró ayer que los técnicos están valorando si se puede colocar un toldo, además de proveer al colegio de paraguas grandes para proteger a los niños si llueve y tienen que salir, siempre acompañados. Sabino Herrero ha destacado la implicación de los docentes y la directora del colegio de Osorno en la puesta en funcionamiento y decoración de los barracones preparados mientras se arreglan las instalaciones. «Lo han hecho muy acogedor», ha subrayado. También ha destacado el director provincial de Educación en Palencia que el depósito de gas que tiene el colegio está protegido con una valla de alambres, pero se van a reforzar esas medidas para que no presente ningún tipo de peligro.

También la Dirección Provincial de Educación ha solicitado a la alcaldesa de Osorno que el Ayuntamiento arregle una zona cercana a la entrada al centro en la que el cemento del suelo no está en buen estado. «En la parte del patio, en una zona de acceso, también van a poner unas losas de tipo corcho para mejorarlo», ha subrayado, confiado en que pronto se pueda acometer la reforma.