Agujeros en la cubierta del centro por el que se filtra la lluvia.

fuy

El AMPA urge a que se repare el tejado para que las lluvias no dañen más el colegio de Osorno

Las familias de los escolares, que reciben las clases en casetas de obra, piden al menos que se cubran los agujeros hasta que empiece la reforma

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

Los alumnos del colegio Nuestra Señora de Ronte de Osorno empezaron este curso en el centro docente, pero a finales del mes de septiembre se ... trasladaron a unas clases modulares, lo que viene siendo unos barracones o casetas de obra, para seguir allí las clases hasta que se acometan las obras en el tejado del edificio, que presentaba ya importantes desperfectos agudizados por la granizada del pasado 4 de julio. Dichos trabajos está previsto que comiencen en marzo del próximo año, ya que, según ha comentado recientemente el director provincial de Educación, Sabino Herrero, la cubierta es de fibrocemento y, para su retirada, «hay que pedir un permiso que tarda dos o tres meses en concederse y que haya una empresa que lo haga». El fibrocemento está totalmente agujereado y, con las lluvias de estos últimos días (y las que se esperan), el edificio del colegio Nuestra Señora de Ronte está sufriendo grave deterioro, algo que preocupa, y mucho, a los padres y madres de los alumnos escolarizados en dicho centro.

