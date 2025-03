La Ampa del Jorge Manrique de Palencia comunica un positivo en el colegio y exige medidas a la Junta Las familias agradecen el esfuerzo del colegio, pero critican a la administración educativa porque dice que no ha atendido su solicitud para reducir la ratio

El Norte Palencia Martes, 15 de septiembre 2020, 08:51

Muchas familias muestran incertidumbre, y las primeras quejas de forma agrupada se lanzaron ayer a través de la Asociación de Madres y Padres del colegio Jorge Manrique, donde también se ha registrado un caso positivo entre los alumnos, al parecer en segundo de Primaria. «No importa el quién, el cómo o el dónde. Pese a todas las medidas tomadas por la dirección, por las familias, por los niños y por toda la sociedad, ha llegado el temible positivo a nuestro cole. Nadie es culpable y pese a tomar las medidas adecuadas, una persona con el virus pero sin síntomas puede transmitir la enfermedad. Solo podemos dar todo nuestro apoyo a las familias que en este momento se encuentran en aislamiento», recoge el comunicado difundido ayer por el Ampa.

No obstante, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos consideró que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no ha dispuesto medidas suficientes en el centro y ha incumplido el acuerdo con los sindicatos de enseñanza que firmaron el pasado 5 de septiembre. Según denuncian los padres, en el colegio la ratio es de 25 alumnos en la mayoría de las clases de Primaria, y afirman también que no se puede establecer una distancia de metro y medio entre los alumnos por falta de espacio.

La asociación de padres y madres recuerda que ya el 6 de julio registró un escrito en la Dirección Provincial de Educación en el que ponía de manifiesto «nuestra creciente preocupación por la falta de espacios y la elevada ratio de las clases, planteábamos la necesidad de disminuir el número de alumnos por aula y aumentar el personal docente y buscar una solución flexible al problema de espacio que se acomodara a la realidad de nuestro colegio, y el 6 de septiembre hemos reiterado en otro escrito nuestra preocupación sobre el inicio de curso dado el elevado número de alumnos y la falta de espacio disponible en el colegio», afirman. No obstante, los padres insisten en el agradecimiento al equipo directivo y al personal docente del colegio por su excelente trabajo pese a la escasez de medios y falta de personal».