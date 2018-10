Álvaro Acítores: «Con las matemáticas no hay que rendirse, la base es practicar» El estudiante palentino Álvaro Acítores. / Antonio Quintero El estudiante palentino, de 15 años, es el ganador del Premio Extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria por su impecable expediente BÁRBARA RODRÍGUEZ VALBUENA Palencia Lunes, 15 octubre 2018, 19:15

Álvaro Acítores está a punto de cumplir 16 años, pero ya puede presumir de haber logrado premios de Matemáticas, su pasión, en certámenes locales, regionales y nacionales. Tras haber conseguido los primeros puestos en las competiciones nacionales del Canguro Matemático o en la Olimpiada Matemática, acaba de ser galardonado con el Premio Extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria, por su impecable expediente durante su trayectoria en la ESO, en el colegio Blanca de Castilla. Ahora que cursa primero de Bachillerato, el escalón anterior a la Universidad, admite que no tiene decidido qué carrera cursará, pero sí tiene claro que será cualquiera relacionada con la rama de Ciencias.

–¿Qué requisitos había que cumplir para participar y de qué constaba?

–Había que tener una media en toda la ESO igual o superior a 8,75, y solo en 4º de la ESO, había que tener una media de 9 en Lengua, Matemáticas e Inglés. Una vez superado este requisito, tuvimos que hacer un examen de esas asignaturas también, y a partir de ahí esperar las notas. Primer premio, consta en el curricular, aunque todavía no he pensado qué haré con ello.

–Ha pasado el verano en San Petersburgo en un campamento internacional relacionado también con las matemáticas...

–Sí, era una especie de campamento, y muy bien. El campamento estaba en un pueblo y en él estuvimos dos semanas con gente rusa, sobre todo, y más españoles, franceses y ecuatorianos haciendo matemáticas. Luego los nueve españoles que fuimos nos quedamos en San Petersburgo haciendo turismo.

–¿Cómo surge su interés por las matemáticas y por la participación en certámenes? ¿Desde cuándo participa?

–Desde pequeño me han gustado mucho las matemáticas, y lo que ha ayudado mucho es el programa Estímulo del Talento Matemático ( Estalmat). Entré en este programa en sexto de Primaria, porque una profesora me dijo que probara, así que decidí presentarme y me eligieron. Y desde entonces sigo yendo a Estalmat, donde nos enseñan cosas diferentes a lo que puedes aprender en el colegio…

–¿Por ejemplo?

–Principalmente, se centran en inculcar y enseñar técnicas para el razonamiento. Más que matemáticas de resolver problemas de manera matemática, es aprender a razonar. Y gracias a eso, conocía y me presentaba a varios concursos.

–¿Cuántos premios ha ganado desde entonces?

–El Canguro Matemático en segundo de la ESO a nivel nacional; la Olimpiada Matemática, en segundo de la ESO a nivel nacional; la Olimpiada Matemática a nivel regional antes de verano, y ahora, el Premio Extraordinario de la ESO. Y luego me he presentado a muchos certámenes más, y aunque no he ganado, he quedado en buena posición.

–¿Qué opina de los premios y reconocimientos?

–Los premios son positivos. Te motivan a seguir. Aunque hay que aprender que, si no ganas, no pasa nada, que vas a un sitio a aprender y te lo vas a pasar bien. Además, estos campeonatos te ayudan a conocer muchas ciudades y mucha gente. Lo importante es participar y aprender.

–Las matemáticas le gustan especialmente, pero, ¿qué pasa con las otras asignaturas de ciencias? ¿Y de letras?

–Sí, también se me dan bien. Las ciencias es lo que más me gusta, las matemáticas, la física, la química, el dibujo técnico y la biología, aunque este año ya no la curso. Y luego las de letras no me gustan tanto como las otras, pero también se me dan bien y las saco.

–¿Cuánto tiempo dedica a estudiar normalmente?

–Pues parece mentira, pero no mucho. Atiendo bastante en clase y ahí se me quedan muchos conceptos. Así que, cuando llego a casa, no tengo que esforzarme mucho para retener la lección.

–¿Qué opinan las personas más cercanas, su familia y amigos? ¿Alguna vez le han llamado 'empollón'?

–Nunca, siempre han sabido que me encantan las ciencias y están acostumbrados, no piensan que soy un 'empollón', y si me lo llamaran, sabría que lo hacen de manera cariñosa. En mi familia me apoyan mucho.

–¿Cree que es compatible sacar buenas notas con la diversión y el entretenimiento?

–Sí, totalmente. Yo tengo suficiente tiempo para estudiar, divertirme y hacer actividades. Voy a baloncesto en Filipenses, y luego tengo mucho más tiempo para jugar y entretenerme.

–Hay gente a la que le cuesta mucho estudiar las ciencias. ¿Qué consejo les daría?

–Supongo que la base es que practiquen bastante. En realidad, si soy sincero, no sabría qué hacer porque nunca me he visto en esa situación de bloquearme. Pero si se les da mal, nunca hay que rendirse y pensar que no saben o pueden hacerlo. Tienes que seguir intentando el problema hasta que te salga, y pensar que si te lo manda el profesor de deberes para casa es porque tu solo puedes hacerlo. Además, siempre queda la opción de pedir ayuda al profesor. Y también hacer muchos ejercicios, pero no quedarte con los resultados, sino con el proceso, saber identificar el tipo de ejercicio y los pasos para resolverlo.

–¿Ha ayudado a sus amigos o compañeros alguna vez?

–Muchas veces, sobre todo los días antes de los exámenes me preguntan dudas, y no me importa hacerlo…

–Acaba de empezar primero de Bachillerato, que es la antesala de la Universidad. ¿Ya tiene pensado qué quiere estudiar cuando acabe?

–Sí, el siguiente paso es la Universidad, pero no lo tengo pensado exactamente, pero se que será cualquier carrera de Ciencias casi seguro. Pero todavía me queda lejos.