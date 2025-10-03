El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El secretario autonómico, Leandro Roldán, y el delegado provincial de Palencia y director de La Salle, Juan Antonio Rojo. Manuel Brágimo

El 30% de los alumnos de Palencia estudia en centros de la red Escuelas Católicas

En este curso que se ha consolidado la gratuidad en el primer ciclo de Infantil, 270 niños están escolarizados en aulas de 0 a 3 años

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:10

Comenta

El 30% de los alumnos de la provincia de Palencia están matriculados en alguno de los 18 colegios que integran Escuelas Católicas, que cuenta este curso con 6.810 alumnos matriculados. Estos centros cuentan en total con 324 unidades educativas y 673 profesionales que trabajan en un proyecto común «caracterizado por la innovación, la atención personalizada y la formación en valores», según destacan desde la red, cuyo delegado provincial es Juan Antonio Rojo, director del colegio La Salle.

Escuelas Católicas Palencia forma parte de la red autonómica que integra 171 colegios y 97.500 alumnos en Castilla y León, lo que representa al 27% de todo el alumnado de la comunidad.

En este curso que se ha consolidado la gratuidad en el primer ciclo de Infantil, 270 niños están escolarizados en aulas de 0 a 3 años de la red de Escuelas Católicas, que incide en que este programa debe seguir fortaleciéndose hasta que sus aulas puedan convertirse en unidades concertadas, «ya que representa una oportunidad para mejorar la calidad de la educación en la comunidad», aseguran.

