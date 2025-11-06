Alumnos de Derecho conocen de cerca el funcionamiento del Consejo de Cuentas

La Plaza Mayor de Palencia amaneció este jueves con ambiente universitario. Cerca de noventa alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de León ... recorrieron sus calles para conocer de primera mano el Consejo de Cuentas de Castilla y León, organismo fiscalizador que tiene su sede en la capital palentina.

La jornada se inició en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde los estudiantes fueron recibidos por la alcaldesa, Miriam Andrés Prieto, y el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia González. Ambos destacaron la importancia de que los futuros juristas comprendan cómo se gestionan los recursos públicos y cómo se controla su uso desde las instituciones.

La alcaldesa subrayó el papel esencial del Consejo de Cuentas y la oportunidad que supone para los jóvenes conocerlo en su propio territorio. «Estos alumnos vienen a descubrir de cerca cómo funciona una institución de peso de la comunidad, y tenemos la suerte de contar en Palencia con una de ellas», señaló. Andrés aprovechó también para reivindicar la función de las administraciones locales, recordando que «son la Administración más cercana al ciudadano» y que «aunque tenemos pocas competencias, tenemos muchas incumbencias».

Por su parte, Mario Amilivia explicó el valor que esta actividad tiene para ambas partes: «Esta visita institucional se celebra desde hace ya cinco años, y es una forma de mostrar que el Consejo de Cuentas se encuentra muy cómodo en Palencia, donde realiza sus funciones de forma idónea». El presidente incidió además en la importancia de la descentralización dentro de Castilla y León: «Siempre fue un acierto que las instituciones autonómicas estén repartidas entre distintas ciudades; el Consejo de Cuentas en Palencia, el Consultivo en Zamora o el Consejo Económico y Social en León».

Durante su intervención, Amilivia adelantó también algunos datos de rendición de cuentas de la provincia, destacando que «Palencia ha mejorado en 3,5 puntos respecto al año pasado, alcanzando un 62,63% en la provincia y un 71,7% en los ayuntamientos». En el caso del Ayuntamiento de Palencia, señaló que «ha cumplido en plazo con su obligación de rendición, lo que implica no solo cumplir la ley, sino también ejercer un deber democrático con la transparencia y la ciudadanía».

Además, anunció que el Consejo aprobará en breve su plan anual de fiscalizaciones para 2026, que incluirá un análisis de la política de vivienda del Ayuntamiento de Palencia, así como trabajos en marcha sobre contratación pública, zonas de bajas emisiones y coste de los servicios municipales.

Tras la recepción institucional, el grupo se trasladó a la sede del Consejo de Cuentas, ubicada en la calle Mayor, donde pudo conocer más de cerca su estructura, sus informes y su papel como órgano de control externo.

Más allá de los datos, la experiencia fue especialmente valiosa para los propios estudiantes. «La visita es muy interesante, sobre todo porque este año cursamos asignaturas optativas sobre las instituciones de Castilla y León. No es lo mismo estudiarlo en clase que venir a verlo en persona. Es mucho más dinámico y creo que tiene una gran utilidad para nosotros», destacó Marina García González, una de las participantes.

Su compañera Ana de Castro de Andrés coincidió en esa idea y valoró la oportunidad de acercarse por primera vez a la capital palentina. «Aunque tengamos contacto teórico con esta materia, no es lo mismo estudiarlo en los apuntes que visitar las instituciones y hablar con las personas que trabajan aquí. Es una experiencia que te ayuda a entender mejor cómo funciona todo», afirmó.

La visita concluyó con un recorrido por las instalaciones del Consejo y un breve coloquio en el que los estudiantes plantearon sus dudas sobre la fiscalización del gasto público. Una jornada que sirvió para acercar la teoría a la práctica y para reforzar el vínculo entre la universidad, las instituciones y la ciudad que acoge a uno de los principales órganos de control de Castilla y León.