Alumnos de la Universidad de León, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia.

Alumnos de la Universidad de León, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palencia. Lucía Gil Maestro

Alumnos de Derecho conocen de cerca el funcionamiento del Consejo de Cuentas

Los estudiantes de la Universidad de León son recibidos por la alcaldesa, Miriam Andrés, y el presidente del órgano fiscalizador, Mario Amilivia, en una jornada que combina aprendizaje y acercamiento institucional

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:56

La Plaza Mayor de Palencia amaneció este jueves con ambiente universitario. Cerca de noventa alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de León ... recorrieron sus calles para conocer de primera mano el Consejo de Cuentas de Castilla y León, organismo fiscalizador que tiene su sede en la capital palentina.

