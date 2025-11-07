Los alumnos de Baltanás, actores de películas de terror

Luis Antonio Curiel Palencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Al igual que varios pueblos de la provincia, Baltanás ha lucido sus mejores galas durante estos días, con diversos actos para celebrar Halloween. En esta ocasión, los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria 'San Pedro', de Baltanás, representaron distintas películas cinematográficas, poniendo de relieve la originalidad en las coreografías y disfraces. En el caso de los alumnos de Infantil escenificaron la película 'Monstruos S.A.', el primer ciclo de Primaria eligió 'El retorno de las brujas', mientras que el segundo ciclo de Primaria optó por 'Hotel Transilvania' y los mayores del cole representaron 'Cazafantasmas'.

La gala cinematográfica se llevó a cabo en la Plaza de España, de Baltanás, con el fin de acercar estos actos a todos los vecinos. De hecho, fueron numerosos los baltanasiegos que se acercaron para disfrutar de una puesta escena tan original. El desfile contó con varios premios entre las clases participantes, valorando de un modo especial la mejor banda sonora, la coreografía y la vestimenta y el maquillaje. «Consideramos que este tipo de actos son esenciales para nuestros alumnos, que comparten con los vecinos aquellas actividades extraordinarias que preparan con especial ilusión. Resulta fundamental aunar sinergias y salir de las aulas para que todos podamos disfrutar de galas tan trabajadas como la del Halloween Cinematográfico», comentó Rosa Esteban Nieto, una de las profesoras del Colegio San Pedro.

Los alumnos participaron en los preparativos de la gala cinematográfica y sembraron el terror con sus disfraces de brujas, zombies, vampiros, momias, fantasmas y otros muchos personajes que recobraron vida en la capital del Cerrato. Durante unas horas, los personas de las películas más terroríficas inundaron las calles baltanasiegas, sembrando alegría y pánico entre todos los vecinos.

Temas

Halloween

Baltanás