Alfonso Zurro: «Mi vocación no era ser director o autor, mi vocación era y es el teatro»

El director de teatro Alfonso Zurro. El autor y director salmantino dirige la obra 'Luces de bohemia', la penúltima producción del XXXIX Festival de Teatro Ciudad de Palencia

El teatro Principal de Palencia volverá al pasado del siglo XX con la obra 'Luces de Bohemia' de Ramón María de Valle Inclán. Una obra que adaptará el director de teatro Alfonso Zurro, de la compañia Teatro Clásico de Sevilla, y en la que retrata los problemas de la sociedad española de aquella época. La obra se representa hoy, a las 20:30 horas. Se trata de la penúltima representación del Festival de Teatro Ciudad de Palencia en la que hasta nueve actores aparecen en escena en la noche de un Madrid corrupto y en desmoronamiento inminente.

–¿Con qué nos sorprenderá 'Luces de bohemia' en el Principal?

–Aunque haya pasado el tiempo hay obras que son clásicas porque el tiempo sigue saltando sobre ellas. Pueden haber pasado años o siglos, e incluso en algunas hasta milenios, pero nos siguen hablando de los mismos problemas que seguimos teniendo en la humanidad. 'Luces de bohemia' es la obra más importante del teatro español del siglo XX. Abrió un género que es el esperpento y al mismo tiempo nos dió una imagen de una España difícil , compleja y con una problemática endiablada. En aquellos tiempos que parecía que inabarcable o difícilmente asumible, en estos años también nos encontramos con problemas bastante parecidos.

–En esta adaptación, ¿de qué se siente especialmente orgulloso?

–En primer lugar en el escenario, pero de lo más orgulloso que me siento es del trabajo con los actores. Disfruto mucho, se trabaja, se sufre, se indaga, se busca, se investiga y se llega a lo que dé el público al final. En esta obra hay una dificultad que es el esperpento que está puesto como esos espejos que deforman la realidad, pero que luego a la hora de ponerlo sobre el escenario es donde cada uno podemos verlo de una forma o de otra. En esta obra pueden llegar a intervenir hasta nueve actores en escena. Entran en escena y viven en la escena. El gran problema que tiene muchas veces el teatro es que no se vive sobre el escenario y al espectador no le llega como debería. El trabajo de un director es visionar desde el punto de vista de un gran espectador y ordenar la cantidad de materiales que lleva uno a la obra de teatro.

–¿Qué le empujó a ser director y autor?

–Desde pequeño conocí lo que fue el teatro. Mis compañeros me hicieron saber que tenía un don para ver en la escena más allá de lo normal, que tenía alguna habilidad. La siguiente obra que hice con ellos, me dijeron que la dirigiese yo, que tenía idea y era capaz. Me comprendían muy bien a la hora de dirigir y aportar ideas en los planteamientos escénicos y me encontré al control. No es una vocación innata lo de ser autor o director, pero sí el teatro. El hecho de disfrazarte, cambiar de ropas y ser otra persona me parece una cosa mágica.

–Además de director y autor, también es profesor, ¿desde hace cuánto que se dedica a la enseñanza?

–Estoy en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla. Llevo desde el año 1990. Antes me habían propuesto trabajar pero no me veía dando clase. Me contrataron para un proyecto con gente joven en una escuela taller para gente relacionada con técnicos de teatro, una cosa que me pareció interesante y atractiva, y más tarde entré al mundo de la pedagogía. Me apasionó y actualmente lo estoy compaginando con mi trabajo de director de teatro.

–Usted es de Salamanca, ¿cuando dejó la ciudad para pasar a vivir a Sevilla?

–Me fui a Sevilla para huir de la familia. Cuando acabé el Bachillerato le dije a mi padre que quería estudiar teatro, no habiendo una tradición en la familia o similar. Creía que yo estaba equivocado, que tenía que estudiar algo decente y honrado, por lo que me fui a estudiar Arquitectura Técnica en Sevilla. Terminé la carrera pero nunca ejercí, finalmente me pude dedicar a mi pasión, el teatro.

–Como autor, ¿qué temática es la que más escribe?

–Lo que más he escrito ha sido teatro popular, con la única intención de llegar a los pueblos, en los años 80. A partir de algunas piezas como romances de ciego, me atreví a escribir algunas dramaturgias, tras lo cual empecé con piezas mías, salidas directamente de mi cabeza. En un pueblode Málaga una mujer de origen francés se interesó por mis obras y terminó siendo un éxito en Francia e incluso en Suiza.

–Usted fue finalista en los premios Max de las Artes Escénicas...

–Sí, justamente con la obra que se va a representar, 'Luces de bohemia'. Éramos tres finalistas y ganó un catalán. Normalmente los premios son disputados por Madrid y Barcelona.