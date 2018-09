Las tortugas de Florida toman el Carrión 00:45 Una tortuga nada el 14 de septiembre bajo el Puente Mayor de Palencia. / El Norte «Son especies muy voraces y agresivas que se pueden imponer a otros animales autóctonos», explican los ecologistas EL NORTE Palencia Sábado, 15 septiembre 2018, 10:23

La tortuga de Florida ha saltado del acuario, a las aguas del Carrión y son varios los ejemplares que se pueden ver en la Dársena del Canal y bajo el Puente Mayor de Palencia. Estos galápagos no han dado solos el salto de la cautividad a la libertad, y han sido sus antiguos dueños los que los han introducido en un ecosistema al que pueden hacer mucho daño, tal y como apuntan desde Ecologistas en Acción.

«El problema está en el poder de reproducción que tienen. Además son animales muy voraces y agresivos que se pueden imponer a otras especies autóctonas», inciden los ecologistas, que tienen muy claro qué se puede hacer para atajar el problema.

«Lo primero que hay que hacer con estos animales es no comprarlos. La gente se cansa de ellos y luego los suelta al medio cuando crecen o se aburren de ellos. Estas especies no se deben soltar, igual que un perro no se le debe abandonar. Si queremos deshacernos de ellas, lo que habría que hacer es entregarlos a centros de fauna donde los recogen», señalan los ecologistas.