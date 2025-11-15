La alcaldesa de Palencia afirma que la Junta «racanea» la vivienda protegida Con la presencia de la ministra Isabel Rodríguez, cargos socialistas, expertos y agentes externos se reúnen para diseñar la propuesta de vivienda del partido hacia las elecciones autonómicas

La secretaria general del PSOE de Palencia y alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, aseguró hoy que Castilla y León «ha ido racaneando la construcción» de vivienda protegida pese a recibir «una cantidad muy potente de fondos europeos» y que, en lugar de envidiar sanamente a las comunidades que avanzaron más, la comunidad suele mirarlas «con recelo». En su opinión, «la Junta debe dejar de lado esa actitud», así como cumplir íntegramente el Estatuto de Autonomía y jugarse el tipo», según recoge la agencia Ical.

Miriam Andrés pronunció estas palabras durante la inauguración de la conferencia sectorial de vivienda del PSCyL, celebrada en el auditorio de la Fundación Díaz Caneja de Palencia bajo el lema 'Atrévete, la vivienda es futuro'. El encuentro reúne a cargos socialistas, expertos y agentes externos para diseñar la propuesta de vivienda del partido de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en pocos meses.

En su intervención, la socialista exigió al Gobierno autonómico que asuma políticas complejas en materia de vivienda, «una competencia exclusiva autonómica» que, según la regidora socialista, se gestiona con poca ambición. «En vez de mirar con recelo cómo pelean otros territorios por lo suyo, podríamos empezar a ser más reivindicativos con el nuestro», afirmó, antes de añadir que ella misma siente «envidia sana» ante comunidades que fueron «más ágiles en la gestión de fondos europeos para vivienda pública», señaló.

La regidora palentina criticó que Castilla y León avanzara «con lentitud» en la creación de parque público de alquiler, «un déficit histórico agravado por la concepción tradicional de la propiedad privada y por la falta de promoción de viviendas en alquiler social». Puso como ejemplo positivo las 50 viviendas colaborativas para menores de 35 años que se construyen en la ciudad con fondos europeos canalizados a través de la Junta, un modelo que combina pisos más pequeños con amplias zonas comunes.

Desde el ámbito municipal, donde reconoció que el Ayuntamiento tiene «pocas competencias pero todas las incumbencias», Miriam Andrés detalló las medidas impulsadas en los últimos meses como la bonificación del 100 por cien del Impuesto de Construcciones e Instalaciones y Obras (ICIO) para vivienda protegida, lo que propició una promoción de 160 VPO en la zona norte y otra de 150 más ya anunciada, además del desarrollo de un plan especial de suelo municipal para nuevas protegidas y consignación de 2,5 millones de euros en los presupuestos de 2026 para urbanizar esos terrenos.

Andrés alertó sobre la gravedad del problema y citó un informe reciente del Banco Central Europeo según el cual «un joven necesita 7,8 años de su renta bruta para comprar una vivienda, mientras el precio de los inmuebles se ha encarecido un 45% desde 2013 y presenta en 2025 una sobrevaloración superior al 14%. Ya no hay rango de exclusión social porque cada vez más jóvenes con sueldo medio quedan fuera del mercado«, advirtió.

La alcaldesa cerró su intervención con un mensaje preelectoral. «Tenemos en pocos meses unas elecciones autonómicas que hay que afrontar y el PSOE tendrá que poner entre sus prioridades la solución que se quiere dar desde el gobierno autonómico a este problema de vivienda que ya es un problema en nuestra comunidad». Para la regidora, la jornada de debate en Palencia, con participación de expertos externos, resultará «muy rentable» para elaborar «un programa ambicioso que permita al PSOE presentarse como la única alternativa de gobierno posible» en Castilla y León.

Programa de la Junta de vivienda pública

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, ha visitado junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, las obras de la promoción de 50 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven que la Junta de Castilla y León está impulsando en Palencia a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl). La Junta de Castilla y León ha recordado que esta iniciativa supone una inversión de 6,7 millones de euros, orientada a reforzar la disponibilidad de vivienda asequible y de calidad para los jóvenes palentinos.

Durante la visita, ambas responsables han podido comprobar el grado de avance de una actuación que combina criterios de eficiencia energética, innovación social y construcción sostenible. La promoción, situada en la calle Hijas de la Caridad, se configura como un proyecto referente y pionero dentro del modelo de vivienda colaborativa que la Junta está promoviendo en distintas ciudades de la Comunidad.

Esta actuación se integra en el programa autonómico de vivienda pública, que contempla más de 3.000 viviendas en promoción en todo el territorio de Castilla y León, con especial atención a fórmulas de vivienda asequible que respondan a las necesidades actuales de la población joven.