El alcalde de Palencia asegura que votar a Ciudadanos será entregar la Alcaldía al PSOE Alfonso Polanco. / Antonio Quintero Alfonso Polanco reconoce la tendencia al alza de los socialistas, pero insiste en que los datos de unas generales no pueden extrapolarse a las elecciones locales JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 30 abril 2019, 13:30

«Votar a Ciudadanos es votar a Miriam Andrés». Con esta contundencia se ha expresado el alcalde de Palencia y candidato por el PP a la reelección, Alfonso Polanco, en referencia a la posibilidad de un pacto de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos después de las elecciones municipales. «Que tengan en cuenta los votantes de Ciudadanos que van a votar a Miriam Andrés», ha manifestado.

Polanco, que alertó también contra la dispersión del voto del centro-derecha ante la irrupción de Vox en el panorama político local, se mostró convencido de que el candidato de Ciudadanos, Mario Simón, intentará pactar con la socialista Miriam Andrés. Por ello, el regidor popular insistió en que votar a Ciudadanos en las municipales equivaldrá a votar al PSOE.

«Hay que votar con el corazón», aseguró Polanco, «pero también con la cabeza» y recalcó que la candidatura del Partido Popular que él mismo encabeza aporta solvencia, formación, experiencia, ilusión y capacidad de trabajo, «frente al resto de las candidaturas, que, desde mi punto de vista, ninguna apasiona», ha señalado el alcalde.

El candidato del PP ha indicado además que no puede extrapolarse el resultado de unas elecciones generales a las locales, ya que no solo se vota en función de la ideología, sino de los propios candidatos, dada la proximidad de la administración para la que se eligen los representantes. Polanco ha señalado que no se trata de las mismas elecciones, y, aunque ha reconocido la tendencia de crecimiento del PSOE, ha manifestado su tranquilidad por la valoración que los palentinos de su gestión al frente del Ayuntamiento.

El regidor ha señalado también que la oferta electoral para estas elecciones municipales es muy diferente a la de las generales, «porque aunque existe el riesgo de dispersión del voto de centro-derecha, también la izquierda llega a estas municipales muy dividida, con muchos partidos diferentes», ha recalcado.