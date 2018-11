Alarma por las nubes de polvo de la cementera de Venta de Baños Polvo en suspensión detectado en la cementera de Venta de Baños la semana pasada. / El Norte IU solicita a la Junta que publique los datos sobre contaminación atmosférica, que no se han registrado en la web la pasada semana EL NORTE Valladolid Jueves, 1 noviembre 2018, 08:37

La aparición de nubes de polvo en suspensión en las inmediaciones de una fábrica de cemento en Venta de Baños ha hecho saltar las alarmas de los vecinos del municipio. Al ver la polvareda, junto a la cementera, varias personas decidieron acceder a la página web de la Junta de Castilla y León para conocer los datos de contaminación atmosférica. No obstante, curiosamente, la web no ha registrado datos de la semana pasada en las dos estaciones de Venta de Baños, una circunstancia que ha generado suspicacias en el pueblo y que ha llevado a IU a solicitar estos datos a las Cortes de Castilla y León.

«Hemos pedido a las Cortes que lo publiquen. Somos una zona con un alto índice de ozono troposférico porque para hacer una tonelada de cemento se generan 750 kilos de CO2, que se queda en capas bajas de la atmósfera y hace que la radiación solar no escape», explica el diputado provincial Félix Iglesias.

Desde Izquierda Unida se muestran especialmente extrañados de que precisamente no aparezcan los datos que coinciden con los días en los que la presencia de las nubes de polvo junto a la fábrica era más evidente. «Los datos tienen que ser públicos para lo bueno y para lo malo. En la web no aparecen datos por encima del íncide de riesgo y cuando suceden este tipo de cosas, se detectan nubes de polvo en suspensión, los aparatos no funcionan o sucede alguna incidencia que impide conocer los índices. No sabemos para qué está ahí la estación ambiental. Esperamos que nos informen de qué es lo que está pasando para que esos datos no estén disponibles como cualquier otro día», sentenció Iglesias, que no acusa a la Junta de ocultar las cifras de contaminación, pero se muestra extrañado de que la ausencia de métricas coincida con los días en los que se detectaron las nubes. «Me parece demasiada casualidad. Que cada uno piense lo que quiera, pero vamos a trabajar para que la Junta nos dé esos datos, porque entendemos que los tiene que tener», anunció Iglesias.