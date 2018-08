Aguilar ofrecerá trece espectáculos del 16 al 19 de agosto Una de las taquillas de venta de entradas, en Aguilar de Campoo / El Norte Todos los eventos optarán al premio Escaleras de Plata al Mejor Espectáculo EL NORTE Palencia Martes, 14 agosto 2018, 14:41

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo ya tiene lista la programación del 24 Encuentro Internacional de Artistas de Calle (ARCA) que se desarrollará del 16 al 19 de agosto en la villa galletera. En total serán trece espectáculos los que los aguilarenses y visitantes podrán disfrutar y con diversos géneros, además de un pequeño festival de música, realización de grafitis y una acción poética.

Cinco serán los espacios en los que se ofrecerán: la Plaza de España, el Patio de La Compasión, el Polideportivo, el Paseo de la Cascajera y las piscinas de verano.

El espectáculo de apertura, que tendrá lugar el jueves, día 16 de agosto a las 20,30 horas, correrá a cargo de La Nave-Teatro Calderón –compañía de Castilla y León-, que ofrecerá Fuegos. Se trata de una intervención escénica con más de cincuenta artistas desarrollada sobre el concepto del Éxodo, desde múltiples expresiones artísticas, y proponiendo una reflexión sobre los dramas que los refugiados y emigrantes viven cada día. Obra que será una de las cinco que requerirán entrada.

Al día siguiente, la jornada arrancará a las 10 horas en las piscinas de verano con arte urbano de la mano del artista local Fumantwo dentro del espacio denominado ARCAGrafiti. Y es que se ha querido dar un espacio al grafiti, una técnica artística con una historia tan antigua pues en la Prehistoria ya se plasmaban figuras en los muros –arte rupestre- y que ha llegado y evolucionado hasta nuestros días teniendo un gran número de seguidores, algunos tan reconocidos como Bansky.

Desde el País Vasco llegará a las 20 horas en la Plaza de España la obra Aukerak (Caminos) de la compañía The Funes Group. El circo será protagonista de su interpretación que se centrará en las elecciones de la vida y los caminos que se deben elegir para un viaje que sólo es de ida. Una pieza circense que sacará una sonrisa a los espectadores.

JEAN PHILIPPE KIKOLAS

Otro artista aguilarense y habitual en ARCA será el encargado del pase de las 21 horas en el Patio de La Compasión. Jean Philippe Kikolas interpretará la pieza denominada Calor. Inspirada en la situación que viven muchas personas carentes de hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados a dejar sus casas. Se trata de un espectáculo para todos los públicos que combina el clown con las artes circenses, y para el que habrá que adquirir entrada. El aguilarense ofrecerá varios pases de Calor –también el sábado y domingo a las 21 horas-. Espectáculo que está coproducido por ARCA.

La jornada la cerrará Mur, a las 23 horas en el polideportivo –con entrada-. Una performance visual, circense, con ritmos del sur en directo y con mucho humor. Será llevada a escena por la compañía (Cía)3 y tendrá como hilo central el derrumbe de un muro hecho a base de cubos. De entre sus restos aparecerán doce personas que probarán infinidad de formas para levantar de nuevo la construcción.

Al igual que el viernes, el sábado se iniciará con ARCAGrafiti y Fumantwo en las piscinas de verano a las 10 horas. Dos horas después será el turno de Diminuto Teatro y su divertida comedia en el Patio de La Compasión que iniciará los pases –cada treinta minutos tanto el sábado como el domingo con un total de veinte-. Bajo el título de El Clavileño e hijos-el 7D la compañía madrileña montará su caravana que se convertirá en una atracción de feria regentada por Los Clavileño. Mientras se desarrolla la atracción, una cabina de 7D, una máquina virtual extrasensorial, se entremezclarán la vida y las relaciones de una familia un tanto disfuncional. Está dirigida por uno de los miembros de la compañía Yllana, una de las más reconocidas de nuestro país.

EL FESTIVAL DE MÚSICA MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

En el Paseo de la Cascajera pero a las 14 horas llegará el turno de la música. Se trata del festival más pequeño del mundo pero que contará con grandes artistas aguilarenses que han querido colaborar con ARCA. Microconciertos ofrecidos por: La Desconocida, Garlic&Water, Octavio Nievsky &Mery Angélic Heiress, Telesforo Xmith y Mayma, entre otros.

El artista catalán Leandre interpretará Rien á Dire en la Plaza España a partir de las 20 horas. En escena cuatro muebles y una puerta, una casa delante del público sin paredes. Un espectáculo mágico en el que habrá fantasmas en los armarios, calcetines voladores, lluvias de paraguas, espejos juguetones, lámparas huidizas, y otras sorpresas. Todo ello dentro de una casa soñada para compartir la soledad, las emociones y el aquí y ahora. El artista circense es uno de los más importantes a nivel nacional y ha sido Premio Circo Ciudad de Barcelona y Premio de Cataluña a la Mejor puesta en escena.

A las 23 horas en el polideportivo –con entrada- se ofrecerá Naufragata de la compañía Circo Zoe (Italia-Francia). Circo de autor original, cautivador y poético al mismo tiempo, donde la música y el circo crearán un mundo atemporal donde naufragarán durante cincuenta minutos. Un viaje corsario que es algo más que una metáfora, es la unión, sutil y profunda al mismo tiempo, que siempre ha asociado el viaje de una compañía de circo al viaje de un barco corsario. La música del catalán Marco Rubio, en las piscinas de verano a las 00,30 horas, pondrá el broche de oro a la jornada.

POEMAS DESDE EL CIELO

Además de las interpretaciones de Diminuto Teatro y Jean Philippe Kikolas, el domingo está prevista la actividad Bombardeo de poemas. Se trata de una acción poética con la que ARCA quiere conmemorar el cincuenta aniversario de la Biblioteca Municipal de Aguilar de Campoo. Así, a partir de las 14 horas se arrojarán un millar de poemas desde una avioneta que harán de la Plaza de España de Aguilar un espacio vivo, donde los poemas, en forma de marcapáginas volarán llenando el cielo aguilarense de poesía. La actividad se desarrollará gracias a la colaboración del Club de Vuelo ULM de Herrera de Pisuerga y del Club de Lectura de la Biblioteca de Aguilar que seleccionará cien poemas.

A las 17 horas, Fumantwo presentará el grafiti que durante las jornadas previas habrá ido elaborando en las piscinas de verano. Tres horas después, Fekat Circus (Etiopía), dentro de su gira 2018, ofrecerá a los aguilarenses en la Plaza de España la obra denominada Move in. Un espectáculo lleno de vida, que es fuerza y sobre todo un grito de esperanza en una generación africana que lucha día a día por cambiar su realidad. Lleno de acrobacias y malabares, sus integrantes utilizarán diversas técnicas y objetos para demostrar que no hay límites y que para ellos no existe el más difícil todavía.

Los encargados de cerrar ARCA el domingo a las 23 horas en el Polideportivo –con entrada- serán los miembros de la compañía belga Dirk&Fien y su espectáculo Sol Bemol. Una obra que obtuvo el pasado año el Premio del Jurado Oficial del Festival de Teatro y Artistas de Calle de Valladolid. Se trata de un dúo creativo y complementario tan en la vida diaria como en sus espectáculos poéticos y emocionantes que estimularán al niño que todos llevamos dentro.

ESCALERAS DE PLATA Y ENTRADAS

Todos los espectáculos participantes optarán al premio Escaleras de Plata al Mejor Espectáculo otorgado por un Jurado Oficial, además este año se concederá el Premio del Público que estará patrocinado por Diario Palentino y Arlanza Motor –BMW-Mini-.

Cinco serán los espectáculos que requerirán entrada: Jean Philippe Kikolas -8 euros anticipada y 10 en taquilla- que se desarrollará en el patio de La Compasión; y las otras cuatro obras que se pondrán en escena en el Polideportivo -9 euros anticipada y 12 en taquilla, también se ofrecerá un abono para los cuatro espectáculos al precio de 30 euros-.

La venta de entradas para cuatro de los espectáculos que tendrán lugar en el polideportivo municipal pueden adquirirse ya vía on line en: www.ticketea.com/entradas-circo-arca-2018 -hasta la víspera de cada espectáculo-. Además, desde hoy y hasta el domingo también se instalará una taquilla en la Plaza de España –inicio calle del Puente- para poder adquirirlas. Los horarios serán: hoy de 10 a 14 horas, miércoles y jueves de 12 a 14 y de 17 a 19 horas y viernes, sábado y domingo de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. También se podrán comprar una ahora antes de los espectáculos en la entrada del polideportivo.