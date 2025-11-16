El Águila de Oro Internacional será para Olivier Smolders, mito europeo del corto El festival presenta este lunes la programación de su 37 edición, que se celebrará del 28 de noviembre al 7 de diciembre

El Norte Palencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

El Aguilar Film Festival, uno de los certámenes de cortometrajes más históricos y prestigiosos de España, celebra este año a una de las figuras más singulares del cine contemporáneo: Olivier Smolders, director belga de culto, creador de imágenes inquietantes y poéticas y autor de una filmografía que ha marcado el corto europeo desde mediados de los años ochenta. El festival, que presentará este lunes su programación con detalle, celebrará su 37 edición del 28 de noviembre al 7 de diciembre. El certamen le otorgará a Olivier Smolders el Águila de Oro Internacional, galardón que recibirá en un acto en el Cine Amor de Aguilar de Campoo el miércoles 3 de diciembre a las 20 horas.

Nacido en la República del Congo en 1956 y residente en Lieja, Smolders ha construido un universo cinematográfico profundamente personal, donde conviven la espiritualidad, la memoria, el erotismo, la violencia, la belleza y lo grotesco. Este homenaje llega acompañado de un acontecimiento especial: la primera retrospectiva de Smolders proyectada en España, que permitirá descubrir o redescubrir trece de sus películas, rodadas entre 1987 y 2022.

Fundado en 1988, el Aguilar Film Festival se ha consolidado como certamen calificador para los Premios Goya en todas las categorías de cortometrajes, y como un referente nacional e internacional. Su programación se articula en diversas secciones competitivas, que exploran la pluralidad del cortometraje contemporáneo.

Temas

Aguilar de Campoo