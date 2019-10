Los afectados piden en el Día de la Salud Mental que no se les «mire con otros ojos»

«Esto es una gran familia en la que si tienes cualquier problema, encuentras ayuda rápidamente»

La unidad rehabilitadora psiquiátrica San Isidro se abrió en 2008 con un doble objetivo: rehabilitar a personas con patologías psiquiátricas y que los usuarios entrenasen habilidades para la vida independiente. Uno de los cuarenta usuarios que vive en esta unidad es Juan, que solo tiene palabras de agradecimiento para el centro en general y para esta unidad en concreto.

Son muchos y muy diversos los perfiles de usuarios de la unidad y el de Juan tiene a las drogas como catalizador. Este soriano de 23 años empezó a fumar porros cuando solo era un adolescente, a los 12 años, una época en la que no iba a clase y se relacionaba con malas compañías, un caldo de cultivo que antaño le parecía divertido, tal y como asegura. «Al principio eran risas, pero luego todo eso se convirtió en una adicción. Le quitaba el dinero a mi hermano, robaba a mis padres y fumaba mucho. Mis padres me encontraban raro, pegaba a mi hermana, les pegaba a ellos, rompía cosas, fumaba porros en casa y un día –en 2017– vino la Policía a casa y me llevaron al psiquiátrico», recuerda.

En su llegada al psiquiátrico, a Juan le diagnosticaron varias enfermedades, como trastornos de la personalidad, hiperactividad y esquizofrenia. «Un poco de todo», reconoce este soriano, que en la fase más temprana de sus trastornos tuvo un cuadro clínico preocupante. «Deliraba mucho, oía voces, me ataron muchas veces y me ponían inyecciones», explica poco antes de asegurar que las drogas forman parte de un pasado al que jamás regresará. «Ya no caeré más. Llevo un año y tres meses sin consumir y mi objetivo es trabajar y fundar una familia», recalca.

A lo largo del año y tres meses en el que Juan lleva en el centro se ha preparado para su regreso a casa y ahora se encuentra inmerso en un curso de pasaporte al empleo llevado a cabo por la Asociación de Salud Mental FEAFES. «Son clases con pocas personas en las que nos enseñan a buscar trabajo y a valernos por nosotros mismos», explica este soriano que ya trabajó en su tierra durante dos años y medio y espera que este curso le ayude a regresar al mercado laboral para emprender una nueva vida.

Por lo que señala Juan, su día a día en el centro le permite socializarse con la gente de puertas adentro, y también con la de puertas afuera. «Tengo pase para poder salir a Palencia. Tengo amigos tanto dentro como fuera que me respetan y me ayudan. Eso es lo que me permite tener una vida normal y corriente, aunque viva aquí», recalca Juan, que ha encontrado en San Juan de Dios algo mucho más importante que un lugar en el que vivir durante su proceso de rehabilitación. «Esto es como una familia. Si tienes algún problema, buscas a cualquiera del centro y te ayudan siempre en todo lo que pueden», explica.

Cada caso es un mundo y el de Juan es solo uno de los muchos que se dan en San Juan de Dios, un centro en el que hay 72.000 metros cuadrados a disposición de un proyecto adaptado a las necesidades de cada usuario. Por lo que cuenta este joven, las personas que conforman esta gran familia permiten a afectados como él mirar al futuro con esperanza a pesar de las heridas del pasado. «Me estoy recuperando favorablemente y cuando vuelva a Soria quiero seguir una vida sana», recalca Juan, que seguirá yendo a clase para prepararse antes de su ansiado regreso a un mundo laboral lejos de las drogas.