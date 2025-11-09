El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Salida de la prueba los Tres Cerros, a los pies del Cristo del Otero, este domingo.

Salida de la prueba los Tres Cerros, a los pies del Cristo del Otero, este domingo. Lucía Gil Maestro

Adrián Núñez y Marian Torío conquistan los Tres Cerros

El recorrido volvió a reunir a más de doscientos atletas en una de las pruebas más emblemáticas del calendario regional

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:09

Las cuestas, el barro y el frío otoñal no fueron obstáculo este domingo para los más de doscientos corredores que se dieron cita en el ... X Trail Tres Cerros Palentinos y el II Trail Universitario Ciudad de Palencia. Organizada por el Ayuntamiento de Palencia y el Club Atletismo Puentecillas, con la colaboración de la Universidad de Valladolid, la jornada ofreció cuatro modalidades adaptadas a distintas edades y niveles: el Trail de 12 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo, el Young Trail de 7 kilómetros y 300 metros, la carrera de relevos de 10 kilómetros por participante y el Trail Escolar de 1.500 metros. Los vencedores de la prueba fueron Adrián Núñez y Marian Torío, que conquistaron esta décima edición en una mañana marcada por el esfuerzo, la emoción y un buen tiempo que acompañó durante toda la prueba, sin querer endurecer más el circuito.

