Adrián Núñez y Marian Torío conquistan los Tres Cerros

Las cuestas, el barro y el frío otoñal no fueron obstáculo este domingo para los más de doscientos corredores que se dieron cita en el ... X Trail Tres Cerros Palentinos y el II Trail Universitario Ciudad de Palencia. Organizada por el Ayuntamiento de Palencia y el Club Atletismo Puentecillas, con la colaboración de la Universidad de Valladolid, la jornada ofreció cuatro modalidades adaptadas a distintas edades y niveles: el Trail de 12 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo, el Young Trail de 7 kilómetros y 300 metros, la carrera de relevos de 10 kilómetros por participante y el Trail Escolar de 1.500 metros. Los vencedores de la prueba fueron Adrián Núñez y Marian Torío, que conquistaron esta décima edición en una mañana marcada por el esfuerzo, la emoción y un buen tiempo que acompañó durante toda la prueba, sin querer endurecer más el circuito.

El recorrido, con salida y meta a los pies del Cristo del Otero, transitó por los Cerros del Otero, el Cerro de San Juanillo y el Páramo de la Miranda, combinando tramos técnicos por senderos con otros de pista más rápida. El gran protagonista del día fue Adrián Eronímedes Núñez Barba, del Súper Amara BAT, que impuso un ritmo demoledor para cruzar la meta en 52 minutos y 6 segundos. Le acompañaron en el podio Sergio Mesones Gutiérrez (54:06) y José María Cantero Herrero (55:04), completando una clasificación masculina de gran nivel.

En categoría femenina, el triunfo fue para Marian Torío Antolín, que volvió a brillar en los senderos palentinos con un tiempo de 1:02:41. La atleta lideró una carrera sólida de principio a fin, seguida por Ana Temprano Piñeiro (1:08:01), del GM Cimas, y Sandra Carrancio Fernández (1:09:04), del Puentecillas Trail. Cuarta fue Sara Espallargas Cobo (1:13:02) y quinta María Lorenzo Acebes (1:17:54).

El Young Trail, reservado para corredores sub-16 y sub-18, coronó a Lucas Gómez-Galarza Tapia (Image FDR) como vencedor absoluto con un registro de 30:55, seguido de Mateo Puertas Solórzano (33:12) y Hugo Frontera Sanz (34:01). Entre las atletas, la más rápida fue María Lucía Cortez Puelles (New Runners), que paró el cronómetro en 41:37, por delante de Leire Blanco Oslé (43:21) y Daniela Robles Postigo (43:49).

El Trail Escolar completó este domingo una mañana de auténtico espíritu deportivo, con decenas de jóvenes que demostraron que el futuro del atletismo palentino también pisa fuerte sobre tierra y roca. La entrega de premios, celebrada junto al Cristo del Otero, puso el cierre a una jornada que volvió a consolidar a los Tres Cerros Palentinos como una cita imprescindible del calendario regional de las pruebas de montaña.