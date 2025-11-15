El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antiguo centro de salud de Saldaña, donde se levantará el nuevo CEAS. B. B.

Adjudicada la construcción del nuevo CEAS de Saldaña con un presupuesto de 688.695 euros

El espacio, que se ubicará en el antiguo centro de salud, dará servicio a 6.500 habitantes distribuidos en 20 municipios

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:06

La Diputación de Palencia ha adjudicado a la empresa Pevimi S. L. las obras para la construcción del nuevo Centro de Acción Social (CEAS) en Saldaña, con un presupuesto de 688.695 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de doce meses una vez formalizada la adjudicación.

Este nuevo espacio prestará servicio a una población aproximada de 6.500 habitantes distribuidos en 20 municipios de la comarca. En la actualidad, cuenta con un equipo formado por dos trabajadores sociales, un técnico de animación comunitaria y un administrativo. Es la Diputación de Palencia la encargada de coordinar estos servicios a través de once zonas de acción en toda la provincia.

Infografía del nuevo CEAS de Saldaña. El Norte

Así, se levantará sobre un edificio de nueva construcción, que se ubicará en una finca de propiedad municipal de 1.168 metros cuadrados, correspondiente al antiguo centro de salud de la localidad, con una superficie construida de 716,12 metros cuadrados. La intervención se centrará en el extremo sur, donde se demolerá parte de la estructura existente para levantar un volumen compacto de una sola altura, adosado a la medianera del antiguo centro. La nueva construcción ocupará 208,19 metros cuadrados, con 162,82 metros cuadrados útiles.

Asimismo, el proyecto organiza el espacio en tres franjas lineales paralelas a la fachada principal, orientada a la avenida Reyes Católicos, una para acceso y recepción (vestíbulo y oficina de atención al público), otra para oficinas de trabajadores sociales y una tercera para distribución interior con acceso a salas de reuniones, cuarto de instalaciones y una 'sala de actividad' en el lateral norte, con entrada independiente desde el exterior para facilitar eventos sociales. Esta adjudicación se produce tras la renuncia de la empresa inicialmente seleccionada antes de iniciar los trabajos, lo que obligó a volver a licitar el contrato.

Este nuevo CEAS se suma a las renovaciones ya realizadas en centros de Baltanás, Villamuriel de Cerrato, Astudillo, Aguilar de Campoo y Guardo para modernizar las instalaciones y mejorar la comodidad de los empleados y la calidad del servicio a los usuarios.

