El acusado de estafa niega el cobro de dos cheques por la instalación del gas
La acusación particular pide para él una pena de dos años de cárcel
Martes, 20 noviembre 2018

J. J. G. F., para quien la acusación particular pide una pena de dos años de cárcel por un presunto delito de estafa, después de negar supuestamente el cobro de dos cheques expedidos por unos trabajos de instalación de gas, negó ayer los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia.

«En febrero de 2015, el acusado reclamó judicialmente 5.373,55 euros por impago de facturas y pendiente de abonar 434,39 euros de otras facturas, omitiendo haber cobrado 3.500 euros. Esta reclamación judicial dio origen en el Juzgado Número 3 de Palencia a un procedimiento monitorio que continuó como juicio verbal. L. A. se opuso alegando el pago de 3.500 euros mediante la entrega de dos cheques donde constaba la firma del recibí del reclamante», asegura la acusación particular en su escrito.

«El acusado mintió en la declaración en el juicio oral, cuando afirmó que el cheque de 1.500 euros no lo había recibido a cuenta de los trabajos descritos sino de otros anteriores», agrega la acusación particular. «Asimismo, el acusado mintió en el acto del juicio oral cuando negó haber recibido el cheque librado al portavoz por L. A. el 27 de noviembre de 2012 por 2.000 euros para pagar los trabajos encargados», añade la acusación particular.