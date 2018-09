«He actuado conforme a la legalidad con la celda 61» Javier Díez, en el centro penitenciario de Dueñas. / Antonio Quintero Javier Díez, director de la cárcel, reconoce estar «muy tranquilo» con la denuncia de Acaip, que le acusa de supuestos delitos de tortura y rigor innecesario con presos R. S. RICO Palencia Martes, 25 septiembre 2018, 08:02

La Fiscalía no ve indicios de delito y ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Palencia que archive las diligencias abiertas a raíz de la denuncia que el sindicato Acaip ha presentado contra el director de la prisión de Dueñas, Francisco Javier Díez Colado, y contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo, al entender que ambos deben depurar responsabilidades penales por la supuesta comisión de delitos de tortura y rigor innecesario en el centro de La Moraleja contra internos sospechosos de portar sustancias estupefacientes en su cuerpo al regreso de los 'vis a vis'.

Según Acaip, se confina a estos reclusos en una celda de la prisión, la 61, sin agua corriente (no hay grifo ni ducha) ni desagües, ni tampoco ventilación (las ventanas están selladas con chapas), además de haber en su interior dos cámaras de videovigilancia conectadas a un monitor y un sistema de iluminación permanente.

Acaip registró la denuncia el 11 de julio de 2017 en el juzgado de guardia, y la denuncia fue girada por turno al Juzgado Número 2 de Palencia, que investiga las condiciones en las que cuatro reclusos fueron recluidos en esa celda 61 entre abril y mayo de 2017, algunos de ellos durante siete días seguidos.

El juez solicitó el 25 de septiembre al director del centro penitenciario un informe en relación con los hechos denunciados. El 19 de diciembre, el titular del Juzgado Número 2 dictó una providencia al respecto acordando librar un nuevo oficio al director de la cárcel, ampliándose ese oficio a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El director de la cárcel de Dueñas remitió la información a principios del mes de enero de este año, y desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se asegura que se ha facilitado esa información.

«En ese aspecto estoy muy tranquilo, lo único que me he limitado es a informar de lo que me ha pedido el juzgado y la Secretaría General. Todo lo que hecho ha sido con conocimiento tanto del juez de vigilancia como del juzgado de guardia, y nadie me ha dicho que lo que haya hecho yo no se ajuste a la legalidad. Ha sido un sindicato concreto, y yo sé por qué lo hace, no porque le interese lo que haya pasado en la famosa celda 61. Es por otra cosa, pero en su día se sabrá la razón de todo esto, es una cuestión que afecta al propio sindicato», aseguraba ayer al respecto Javier Díez, que incidía en cómo «es una cuestión puntual y no con el sindicato en general, sino con alguna persona en concreto del sindicato».