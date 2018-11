Estas son las actividades que protagonizan la agenda cultural de este fin de semana en Palencia La Pixie & Dixie Band, en el concierto que dieron el pasado fin de semana en la Calle Mayor. / Antonio Quintero Los conciertos del V Jazz Palencia Festival copan las actuaciones previstas en una provincia que baila ya al son de este género musical nacido a finales del siglo XIX EL NORTE Palencia Jueves, 15 noviembre 2018, 21:10

La música volverá a ser por segundo fin de semana consecutivo el plato fuerte de la agenda cultural de la provincia de Palencia, en la que destacan los conciertos organizados con motivo del V Jazz Palencia Festival.

Viernes, 16 de noviembre Palencia. Congreso Internacional de Villas Romanas

Con motivo de la celebración del 50 aniversario del descubrimiento de la Villa Romana La Olmeda, la Diputación Provincial organiza un Congreso Internacional sobre las villas romanas Bajoimperiales de Hispania que se celebrará entre el 15 y el 17 de noviembre en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina. Programa completo, aquí.

Palencia. Concierto de jazz

Sarah McKenzie se sube al escenario del Teatro Ortega desde las 21:00 horas para ofrecer un concierto en el que presentará su nuevo disco 'París in the Rain'. El disco está inspirado en los viajes de Mckenzie a través de Europa y muchas de las canciones elegidas para el disco tienen que ver ese ánimo viajero como 'When in Rome' o el tema que da título al disco, una creación de la cantante que se atreve con algunas frases en francés.

Palencia. Concierto de Johnny Casino

El Universonoro ofrece una auténtica noche de rock con la actuación de Johnny Casino. A partir de las 22:00 horas, el músico australiano estará presentará su nuevo trabajo 'Trade Winds' en un concierto que tendrá un coste de 8 euros y que acabará con la sesión en vinilo de DJ Ramone.

Palencia. Clase de batería

La Escuela de Música Europea acogerá de de 17:00 a 19:00 horas una clase magistral y presentación del libro 'La batería: ejercicios, ideas y aplicaciones', a cargo de Luis Miguel Quintero.

Palencia. Jornadas Cultura y Memoria

La Asociación de la Memoria Histórica despide las 'Jornadas Cultura y Memoria' con la conferencia 'Deber de memoria o memoria histórica', que impartirá el filósofo Reyes Mate desde las 20:00 horas en el Centro Cultural Lecràc.

Sábado, 17 de noviembre Ampudia. Jornada de reciclaje

Las jornadas de emprendimiento en el medio rural Ampudia, tierra de saber organizan una conferencia sobre reciclaje y economía circular destinadas a compartir experiencias y aprender de los mejores profesionales del medio rural.

Palencia. Jazz en la calle

La Pixie & Dixie Band regresa a las calles de Palencia para ofrecer a los espectadores su música propia del primitivo jazz de Nueva Orleans con toques ribereños llegados de Peñafiel y un retrogusto muy palentino. La banda ofrecerá desde las 13:00 horas su música de carácter desenfadado en un itinerario que arrancará en el parque del Salón y acabará en la Plaza Mayor.

Palencia. Actividades para niños del mes de la infancia

De 18 a 20 horas. Festival de Danzas Infantiles a cargo de la Asociación Juvenil Alto Voltaje en el Centro Cultural Provincial.

De 17 a 19 horas. Rastreo dirigido a niños de 7 a 18 años a cargo del Grupo Scout Tres Mares en el Parque del Salón

Paredes. Muestra Nacional de Teatro Aficionado

La Muestra Nacional de Teatro lleva desde las 20:30 horas la obra 'El Inspector' a Paredes de Nava. La compañía Teatro Estable de Leganés lleva a las tablas esta representación que habla de un funcionario que abandona su trabajo para trabajar en un circo.

Domingo, 18 de noviembre Palencia. Concierto de Jazz

El Trío Negro Jazz In 50´s & 60´s ofrece desde las 13:15 horas un concierto en La Galería Café Bar (Don Sancho, 11) dentro de las actividades programadas con motivo del V Jazz Palencia Festival

Baltanás. Concetración de Vehículos Clásicos

La capital del Cerrato celebra el domingo desde las 10:15 una jornada a la que están citados todos los conductores de coches clásicos que decidan disfrutar de una jornada festiva en la que no faltarán, las rutas, las visitas y una comida de hermanamiento que permitirán a vecinos y visitantes disfrutar de un sinfín de joyas sobre ruedas.

Palencia. Concierto de la Banda Municipal de Música

El Teatro Principal de la capital palentina acoge desde las 12.30 horas una actuación de la Banda Municipal de Música de Palencia bajo el título 'Las mil y notas'.

Villamuriel. Teatro

El Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato acoge desde las 19:30 horas la representación de la obra 'Monstruos de papel mojado' a cargo de la compañía La Otra Parte Teatro. Esta actuación forma parte de la trigésima primera edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Villamuriel.