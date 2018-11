Acordes artesanos tocados con guitarras 'made in Palencia' Severino Rebanal, con una de sus guitarras. / El Norte La pasión por el bricolaje y la música ha llevado al vecino de la localidad palentina de Guardo Seve Rebanal a fabricar a mano quince piezas únicas MARCO ALONSO Palencia Lunes, 5 noviembre 2018, 08:43

Si Jimi Hendrix levantara la cabeza y se viera las 24 temporadas de Bricomanía, podría parecerse en algo al protagonista de este reportaje. El vecino de Guardo (Palencia) Severino Rebanal ha sabido combinar su pasión por las guitarras eléctricas y sus cualidades como 'manitas' para convertirse en todo un lutier que elabora a mano piezas únicas con un valor artesano que ni la protagonista de la canción Starway to heaven de Led Zeppelin sería capaz de sufragar, por muchas escaleras al cielo que haya podido pagar.

Seve no mira el reloj mientras está en el pequeño taller que ha montado en su casa, y ha llegado a emplear hasta un año y medio para culminar una de sus creaciones. «Cuando me propongo algo, tengo que terminarlo como yo quiero que quede», sentencia este guardense, que emplea una enorme cantidad de esfuerzo en sus guitarras sin perseguir más motivo que el de disfrutar de sus dos pasiones. «Si yo hiciera esto por dinero, ni siquiera hubiera empezado a hacerlo. Lo hago porque me encanta, solo por eso. Ganarse la vida así es imposible porque no es rentable. Si me tuvieran que pagar la hora a diez euros, algunas de las guitarras que he hecho tendrían un coste de unos 50.000 euros», incide Seve, que así es como le llaman en su pueblo.

La curiosidad por la ebanistería le viene de familia a este autobusero que, cuando baja de su vehículo tras una jornada laboral, solo piensa en cómo utilizar sus herramientas para lograr esa guitarra que tiene en la cabeza. «En mi familia había gente que trabajaba la madera desde tiempos remotos. Lo llevo en los genes», apunta Seve, que ha utilizado maderas de todas las clases en sus trabajos. Caoba americana, hondureña y hasta arce forman parte de sus creaciones. «Este es un mundo muy amplio. Aquí no entra en juego solo la madera, hay muchísimos materiales, formas, medidas...», afirma.

Las posibilidades para hacer una guitarra de calidad son infinitas y la cabeza de Seve es todo un taller creativo, del que puede salir desde una pieza única con 2.000 incrustaciones hechas a mano, hasta una guitarra inspirada en la que lleva años tocando el 'alma máter' de AC/DC, Angus Young. Seve daría lo que fuera por escuchar cómo suena alguno de sus trabajos en manos de leyendas de la música, y es que el Thunderstruck con sonido 'made in Montaña Palentina' podría llegar a los millones de adeptos, pero este artesano trabaja para él, por el mero hecho de crear, sin pensar en el éxito, en esa fama que para algunos puede parecer una escalera al cielo y para otros, esa autopista al infierno que tantas alegrías ha dado a los AC/DC.

Seve es un autodidacta que sueña con formarse para poder presumir de título de lutier algún día, pero su pasión es una actividad tan específica que no tiene posibilidad de añadir conocimientos en España. «El sitio más cercano en el que se puede sacar el título de lutier está en Italia. Me hubiera encantado haberme formado en esto, pero he estudiado por mi cuenta, unas veces con libros y otras, gracias a Internet», explica este apasionado de las guitarras que se gana la vida dentro de un autobús. «Si tuviera que vivir de hacer guitarras, lo hubiera dejado ya. Aquí hay muy pocos dispuestos a pagar lo que vale un instrumento único, por muy artesano que sea. Si hubiera puesto una tienda por internet, seguramente me saldrían trabajos, pero en el norte de Palencia no hay mercado para lo que yo hago, aunque lo voy a seguir haciendo porque me encanta», sentencia.

Seve lleva cinco años fabricando guitarras y su colección ha crecido hasta las quince, un número que espera siga aumentando, pero sin prisas, sin esos agobios propios de los tiempos que corren, en los que hay que acabarlo todo para ayer. El apodo 'Mano Lenta' que lleva con orgullo Eric Clapton –por su minuciosidad a la hora de cambiar las cuerdas– bien podría aplicarse a este artesano autodidacta, que diseña pequeñas obras de arte de lo más ecléctico a su ritmo, pero con la certeza de que el tiempo invertido en ellas las convertirá en algo único manufacturado en la montaña, en el lugar de Palencia más cercano a ese cielo del que habla Clapton en Tears in heaven.

Así son las guitarras de Seve

■ Un año y medio de trabajo

Un año y medio tardó Seve en acabar esta guitarra, que lleva incrustadas hasta 2.000 piezas hechas a mano encajadas una a una. Lleva materiales de Europa, las dos américas, África y Oceanía. Tan solo el puente y los sintonizadores fueron comprados de fábrica, lo demás es todo artesanal .

■ Una guitarra llena de detalles celtas

Esta guitarra fue construida integramente de un tablón de madera de caoba americana sin uniones ni encoladuras. Lleva motivos celtas labrados en la caoba e incrustaciones de maderas nobles como palo de serpiente, ziricote y mapple. Se afina por el puente y lleva la carga de cuerdas por su robusta pala con un sistema único.

■ Inspirada en la guitarra de Angus Young

Esta guitarra está inspirada en la SG de Zappa y en la del guitarrista de AC/DC Angus Young, pero con un toque muy personal ya que la intención de Seve era hacer algo muy ligero. Con un peso de 1.8 kg está construída de caoba y mapple americanos, con refuerzos de carbono en el mástil.