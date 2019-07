Los abogados urgen medidas ante los retrasos que genera la Oficina Judicial Abogados concentrados ayer a las puertas del Palacio de Justicia. / Antonio Quintero El colectivo se concentró este martes ante el Palacio de Justicia aprovechando la visita de la directora de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte EL NORTE Palencia Martes, 16 julio 2019, 20:48

Más de medio centenar de abogados del Colegio de Palencia se concentraron a primera hora de la mañana del martes ante las puertas del Palacio de Justicia en protesta por lo que consideran un deficiente funcionamiento de la Oficina Judicial, con los problemas que ello supone para este colectivo. La concentración ha tenido lugar aprovechando la visita que la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte Domínguez, han realizado hoy al Palacio de Justicia para comprobar de primera mano esos problemas en la gestión de la Justicia en Palencia.

«Ante la situación que estamos sufriendo en Palencia desde la implantación de la Oficina Judicial, que ha generado un grave retraso en la tramitación de los procedimientos y una pérdida de calidad en las resoluciones judiciales, exigimos que se adopten las medidas necesarias para que la situación de la Justicia sea, cuando menos, igual a la que teníamos antes de julio del 2018», ha leído en un manifiesto el decano del Colegio de Abogados, Santiago González Recio.

«Hemos solicitado y queremos que se suprima el SCOP, pero el Ministerio ni siquiera ha contestado a nuestra petición. No se puede tolerar el retraso de las tramitaciones. No se puede admitir las numerosas suspensiones de vista y juicios por una mala tramitación. No es admisible que no exista un punto de información en el Palacio de Justicia. Queremos que los señalamientos de juicios suspendidos se hagan el mismo día en la sala de vistas. Solicitamos tener acceso directo a los funcionarios y letrados de la administración de Justicia para solventar los numerosos problemas que tenemos», ha continuado leyendo Santiago González Recio.

«Es intolerable que los justiciables tengan que acudir al mostrador delSCOP para ratificarse en sus peticiones o para realizar cualquier tipo de diligencia, no teniendo nunca la privacidad que requiere esa actuación. Pedimos que se dote a todos los servicios con personal contratado cualificado, ya que los que se están contratando carecen de conocimientos administrativos jurídicos. Estos y otros muchos problemas dan lugar a la pésima situación en que se encuentra la Justicia en Palencia, situación que los representantes del Ministerio no quieren ver», ha concluido el decano del Colegio de Abogados, colectivo que se ha reunido hoy por la tarde con Sofía Duarte Domínguez.

«Lo que hay es bastante incomunicación entre los representantes de todo este entramado y los jueces, ese es el primer problema a salvar. Alas reuniones que se quieran formalizar hay que ir con actitud constructiva; si no, para qué perder el tiempo. No hay mucha sintonía, unos afirman que hay problemas y otros lo niegan, y en ese diálogo de besugos es imposible encontrar una solución», ha comentado por su parte el presidente de la Audiencia, Ignacio Rafols.

«El problema es el SCOP, que es el que reúne las mayores críticas. Es algo que tienen que valorar ellos si se suprime y se reconvierte al trabajo de las UPAD, yo no soy partidario porque sería volver atrás en la estructuras, sobre todo la física.Es el mayor problema es elSCOP, porque es la tramitación, la ejecución está tambien muy retrasada pero ese es ya un problema identificable», ha agregado.