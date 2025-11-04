El 71,7% de los 191 ayuntamientos de Palencia rindieron cuentas en plazo en 2024 El Consejo de Cuentas constata un descenso del 1,5% en el cumplimiento de esta obligación legal con respecto a 2023

La rendición de las cuentas del ejercicio 2024 en plazo legal por parte de los ayuntamientos de la provincia de Palencia, que finalizó el pasado 31 de octubre, registró un ligero descenso con respecto a la del ejercicio anterior. Y es 137 de los 191 municipios de la provincia, el 71,7%, presentaron sus cuentas generales de 2024 a tiempo en la plataforma dispuesta a tal efecto por el Consejo de Cuentas, mientras que en 2023 fueron rendidas en plazo por 140 ayuntamientos, un 1,5% más.

Presentaron sus cuentas en plazo, además del Ayuntamiento de la capital, los de Aguilar de Campoo, Guardo y Villamuriel de Cerrato.

Muy destacado ha sido el avance registrado por las juntas vecinales de la provincia palentina, ya que 121 de las 223 existentes (el 54,3%) presentaron sus cuentas al Consejo, mientras que el año anterior lo hicieron 103. La diferencia es notable, con un 8,2% de mejora.

El índice de rendición de las mancomunidades y otras entidades asociativas, con 29 en la provincia, también mejoró, ya que 19 de estas entidades rindieron antes de expirar el fin de plazo, con una mejora de 3,4 puntos porcentuales.

En conjunto, con la Diputación de Palencia cumpliendo también con esta obligación, el balance general de rendición se traduce en 278 cuentas rendidas de un conjunto de 444 (el 62,6%), con un incremento interanual de 3,6 puntos.

La rendición de cuentas dentro del plazo correspondiente al ejercicio 2024 ha sido cumplida por el 66,6% de las entidades locales de la comunidad autónoma de Castilla y León, lo que representa una mejora de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior.