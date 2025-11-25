600 personas claman en la Plaza Mayor contra las mujeres asesinadas

Sin hacer mucho ruido, sin música y sin prisa recorrieron la Calle Mayor, con pancartas, con lemas y recordando a las mujeres que han muerto ... asesinadas por sus parejas o exparejas durante este 2025. Con gorros, bufandas y hasta guantes se dirigieron este martes a la Plaza Mayor, donde se leyó el manifiesto de la Plataforma por los derechos de las mujeres de Palencia. «Estamos aquí para reivindicar el maltrato que sufren las mujeres. Queremos centrarnos en las mujeres mayores del medio rural y de los diversos casos de asesinato que ha habido», resumió Diana Patricia Caloto, vocal de la asociación local.

Unas 600 personas se congregaron ante el Ayuntamiento para mostrar su repulsa a través de un comunicado. «Este año volvemos a hablar de justicia, pero con más convicción y más ahínco que nunca porque estamos hartas de las injusticias», afirmaron en referencia a un caso que ha ocurrido en Valladolid, «que nos habla sobre el hecho de estar bebida como atenuante para el agresor en una violación. Es vergonzoso pero ninguna mujer agredida estará sola mientras nos queden fuerzas para gritar: ¡¡Injusticia!!».

Durante su lectura se acordaron de Juana Rivas y también de la palentina Beatriz Aragón, «víctimas de la violencia vicaria y víctimas del sistema. Y es que más de 54.000 madres de menores cuentan con protección policial por violencia machista», subrayaron.

También exigieron que se apruebe una ley de abolición de la prostitución con recursos y financiación suficientes. «Estamos en contra de la prostitución y el vacío legal que la rodea», gritaron desde las escaleras del Ayuntamiento de Palencia. Se acordaron de la importancia de la educación sexual lejos de la pornografía y de «las mujeres mayores que apenas cuentan, apenas salen, sufren abusos de todo tipo, sobre todo en el mundo rural». Y cerraron la protesta con el grito ¡'Ni una menos'.