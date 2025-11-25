El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

600 personas claman en la Plaza Mayor contra las mujeres asesinadas

La Plataforma por los derechos de las mujeres de Palencia denuncia la situación de las mujeres mayores del medio rural

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

Sin hacer mucho ruido, sin música y sin prisa recorrieron la Calle Mayor, con pancartas, con lemas y recordando a las mujeres que han muerto ... asesinadas por sus parejas o exparejas durante este 2025. Con gorros, bufandas y hasta guantes se dirigieron este martes a la Plaza Mayor, donde se leyó el manifiesto de la Plataforma por los derechos de las mujeres de Palencia. «Estamos aquí para reivindicar el maltrato que sufren las mujeres. Queremos centrarnos en las mujeres mayores del medio rural y de los diversos casos de asesinato que ha habido», resumió Diana Patricia Caloto, vocal de la asociación local.

