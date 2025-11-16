El 45% de los 4.777 atendidos en Cruz Roja en veinte años logra un empleo

El Norte Palencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Ha sido un año especial para Cruz Roja, ya que se cumplen 25 años de labor ininterrumpida de su Plan de Empleo, trabajando para generar oportunidades, reducir barreras personales y sociales, y promover el acceso al empleo de personas en situación de vulnerabilidad. Cruz Roja Española ha celebrado recientemente en Zaragoza un congreso nacional, donde han aprovechado para visibilizar los desafíos y retos vinculados al mercado laboral presente y futuro y cómo impactan en las personas más vulnerables, con la celebración de mesas redondas y debates con profesionales del ámbito social, educativo y académico, así como con organismos promotores de políticas activas de empleo y otras políticas públicas.

Aunque la realidad del mercado laboral en España ha mejorado en los últimos años, sigue mostrando desigualdades y falta de oportunidades que afectan sobre todo a determinados grupos sociales y colectivos específicos, como las personas jóvenes y mayores de 45 años, las de desempleo prolongado, de origen extranjero, con muy baja cualificación y mujeres en dificultad por brechas de género y de manera más intensa a personas que acumulan más de una desventaja.

En concreto, el Plan de Empleo de Cruz Roja en Palencia cumple 21 años, ya que se puso en marcha en 2004. Desde ese momento, la organización humanitaria ha trabajado con 4.777 personas participantes, a las que ha acompañado, orientado y formado. De ellas, 2.144, el 44,88%, han logrado insertarse en el mercado de trabajo. En este camino, el Plan de Empleo de Cruz Roja en Palencia ha contado con la ayuda de un total de 863 empresas, que han colaborado de distinta manera con la organización humanitaria: con la realización de formaciones para las personas participantes, la oferta de prácticas no laborales o la inserción laboral, incluyendo la contratación directa. Estas empresas, el equipo técnico y el voluntariado del Plan de Empleo de Cruz Roja en Palencia han hecho posible tejer 2.406 alianzas, de las cuales 1.349 han ayudado a la inserción en el mercado laboral para personas que se encontraban en búsqueda activa de empleo en 21 años de vida.

Los resultados obtenidos en 2024 y lo que llevamos de 2025 reflejan el impacto positivo del Plan de Empleo de Cruz Roja en Palencia. En 2024, un total de 472 personas en situación de vulnerabilidad participaron en los distintos proyectos del Plan. De ellas, 264 accedieron a un empleo tras completar itinerarios personalizados que incluyeron formación, orientación y mediación con empresas.

En 2025, se han atendido a 547 personas y hasta el momento, 259 personas han logrado incorporarse al mercado laboral. En lo que respecta al tejido empresarial, un total de 95 empresas han colaborado con más de 190 alianzas en lo que va de año.