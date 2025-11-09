240 coches clásicos toman las calles en Cevico de la Torre La decimocuarta edición de esta actividad que cada año reúne a más vecinos y visitantes forma parte del programa festivo por San Martín de Tours

Cevico de la Torre disfruta estos días de un amplio programa de actividades para honrar a su patrón, San Martín de Tours. Este domingo fue el turno de la XIV Muestra Alimentaria y de Artesanía 'Villa de Cevico de la Torre', organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Diputación. Numerosos puestos de alimentación y artesanía se dieron cita en una feria que congregó a centenares de vecinos y visitantes. Coincidiendo con esta cita, Cevico de la Torre celebró su XIV Concentración de Vehículos Clásicos, que reunió a más de 240 vehículos –-entre los que se encontraban algunos camiones y motos– procedentes de diversos puntos de España. Hubo una nutrida representación del Club de 600 de Palencia y también participaron otros clubes de la región.

Los actos comenzaron con la tradicional degustación de sopas de ajo elaboradas por la Asociación de Amas de Casa. Otro de los momentos más esperados fue la ruta por Cevico de la Torre, Población de Cerrato y Cubillas de Cerrato. Decenas de coches tomaron las calles y carreteras de estos pueblos, como Mercedes 300 D, Seat 127, Seat 128, Seat 131, Seat 600, Citroën 2 CV, Citroën 11 Ligero, Citroën DS 20, Renault 4, Renault 5, Renault 18, Ford Fiesta, Simca 900 y Simca 1200, entre otros.

Acto seguido, los asistentes degustaron unas patatas con carne en la carpa instalada en el frontón, donde se procedió a la entrega de premios. «La concentración de vehículos clásicos es una cita esperada por vecinos y visitantes. Este año hemos llenado nuestras calles y plazas en una concentración que ha congregado a más de doscientos vehículos. La respuesta ha sido muy positiva, lo que nos anima a seguir trabajando en la promoción de este tipo de actividades. Es un clásico identificar a nuestro pueblo con este evento que cada año congrega a más público y vehículos», señaló Cristina Franco Beltrán, alcaldesa de Cevico de la Torre.

En este marco festivo, los ceviqueños han mostrado su generosidad con el 'XI San Martín Solidario', un proyecto nacido en la Asociación 'Amigos de Cevico de la Torre' cuyo objetivo es recaudar fondos para distintas causas. En esta ocasión, los ceviqueños están colaborando con la Asociación «Mensajeros de la Paz». Por este motivo, desde el colectivo pusieron a la venta 1.500 papeletas que se vendieron durante la muestra alimentaria, además de instalar diversas huchas solidarias y organizar algunos actos para recaudar fondos para este fin. «La acogida está siendo extraordinaria y aún no disponemos del total de la recaudación, pues nos siguen llegando donativos para colaborar con la causa solidaria de este año», destacó Patricia Atienza, concejala de festejos de la localidad. La muestra se clausuró con un sorteo de cestas con productos ofrecidos por las empresas asistentes a la feria. En ediciones pasadas, la recaudación se destinó a la Asociación de «Fibromialgia y Fatiga Crónica» de Castilla y León, ASPACE, a los Comedores Sociales gestionados por CANAT, la Fundación Mensajeros de la Paz, a la investigación del cáncer infantil, a los refugiados, a PYFANO, entidad dedicada a mejorar la vida de los niños con cáncer, a los afectados de La Palma o a la guerra de Ucrania.

Los clásicos regresaron este domingo a Cevico de la Torre, consolidando su concentración de vehículos clásicos que apunta a convertirse en un referente en el panorama nacional. Una cita esperada que cada año congrega a más participantes que comparten un día de encuentro y fiesta en la localidad cerrateña. Baltanás tomará el relevo el próximo domingo con una nueva cita de los clásicos.

