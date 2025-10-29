1,67 millones de la Junta en seguridad laboral para 106 pymes de Palencia Las ayudas impulsan mejoras en lugares de trabajo, equipos y bienestar de los empleados

El delegado de la Junta en Palencia, a la izquierda, acompaña al director general de Trabajo en la visita a Tuero, con su presidente, Juan Manuel González Serna, a la derecha.

El Norte Valladolid Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:10

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, destinó 1.672.740 euros desde el comienzo de la legislatura para fomentar la seguridad y salud laboral en 106 pequeñas empresas de la provincia de Palencia. Esta inversión se canalizó mediante tres programas específicos orientados a incentivar mejoras en los entornos laborales, la adquisición de equipos más seguros y la implementación de medidas de bienestar para los trabajadores.

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, presentó hoy el balance de las iniciativas durante una visita a las instalaciones de la empresa Tuero Medioambiental, en Venta de Baños. Barrios subrayó el compromiso de la Junta con la prevención de riesgos laborales, priorizando el apoyo a pymes y autónomos, que conforman el grueso del tejido productivo regional. «Estos programas garantizan que las pequeñas empresas accedan a recursos para mantener estándares elevados de seguridad y salud», afirmó.

La distribución de los fondos se divide en tres líneas: el programa de mejoras en lugares de trabajo, con 855.519 euros para 40 empresas; el destinado a la adquisición de equipos y maquinaria segura, con 759.584 euros beneficiando a 50 centros; y la línea de bienestar laboral, con 57.635 euros para 16 compañías, enfocada en acciones de salud ocupacional.

En el caso de Tuero Medioambiental, beneficiaria en 2024 y 2025, las ayudas permitieron instalar barandillas de protección en zonas elevadas y de tránsito para prevenir caídas; adquirir una carretilla elevadora que reduce riesgos en el manejo de materiales; y comprar un desfibrilador de última generación, junto con formación para sus 45 empleados, mejorando la respuesta ante emergencias cardíacas.