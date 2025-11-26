155 alumnos finalizaron sus estudios el curso pasado en la Uned, que estrena edificio

Inauguración oficial del curso académico. El de la Uned siempre conmemora después de los arranques de universitarios y estudios obligatorios, si bien este año se ... ha demorado hasta la última semana de noviembre. Es un curso especial para la Uned de Palencia, que estrena sus nuevas instalaciones en la Avenida San Telmo, en el complejo universitario que ha transformado la Diputación para la Escuela de Enfermería.

La jornada celebrada este miércoles en el Palacio Provincial de la Diputación remarca el inicio de una etapa de renovación para la universidad a distancia en Palencia, que refuerza así su apuesta por mejorar tanto sus espacios como la calidad de los servicios dirigidos a un alumnado cada vez más diverso que decide cursar en esta institución sus estudios.

El acto de apertura del curso reunió a representantes institucionales, profesorado, personal del centro, estudiantes, así como diferentes personalidades de la sociedad palentina. Aunque se trata de una celebración académica habitual, en esta ocasión ha estado marcada por la ilusión de presentar un edificio que simboliza la modernización del modelo educativo de la Uned.

Así lo destacó al comienzo Juan Carlos Sánchez, secretario de la Uned en Palencia. «Todos los que formamos la Uned en Palencia tenemos ahora una mezcla de sentimientos encontrados, ya que hemos dejado atrás todo lo vivido con un objetivo común que deseamos que siga así de ahora en adelante en nuestra nueva sede. Agradecemos a las instituciones que han permitido este traslado».

Durante su intervención, el secretario también señaló que durante el pasado curso, un total de 155 alumnos finalizaron sus estudios en el centro palentino. El 81% de estos lo hicieron en formaciones de grado, mientras que el resto fueron estudiantes de posgrados u otras titulaciones como las de idiomas.

La Uned en Palencia también quiso destacar la coordinación y trabajo que realizan con otras entidades educativas de Palencia, como la que tienen firmada con el instituto Jorge Manrique o el centro penitenciario de La Moraleja en Dueñas. Además, Juan Carlos Sánchez también puso en valor que está es una institución que se adapta a las necesidades de su alumnado como ocurre con aquellos que cuentan con algún tipo de discapacidad, asegurando así la igualdad entre todo aquel que aquí se matricula.

Las nuevas dependencias, situadas en el entorno del Complejo Asistencial San Telmo, han sido concebidas para atender las exigencias de una docencia híbrida, combinando clases y tutorías presenciales, así como telemáticas y una atención personalizada. De esta forma, se pone fin a su establecimiento en la calle La Puebla, donde han permanecido hasta hace unas semanas en un edificio propiedad de Fundos, con anterioridad de Caja España.

El traslado ha supuesto un salto cualitativo respecto a la antigua sede. El edificio ofrece aulas equipadas con tecnología actualizada, espacios silenciosos para el estudio individual, salas polivalentes destinadas a actividades de extensión universitaria y una biblioteca renovada que facilita el acceso a recursos y mejora las condiciones de trabajo del alumnado.

Como se ha destacado durante la presentación, su nueva ubicación favorece, además, la accesibilidad y la conexión con otros servicios públicos, un aspecto clave para quienes compaginan su formación con responsabilidades laborales o familiares ya que, a diferencia de otros campus universitarios, la mayoría de sus alumnos tienen edad adulta.

Desde la dirección del centro se subrayó que este cambio no es solo una mudanza, sino una oportunidad para reforzar la presencia de la Uned en la vida académica y cultural de la ciudad. La nueva sede permitirá ampliar la oferta de cursos, dinamizar las tutorías y promover proyectos conjuntos con instituciones locales como ya se está dejando de manifiesto.

El centro afronta esta apertura con el propósito de consolidarse como un espacio abierto, accesible e inclusivo, capaz de responder a los desafíos de la universidad actual. La Uned cuenta con un recorrido de más de 50 años y actualmente es la universidad pública más importante del país.