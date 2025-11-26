El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario de la entidad, en la lectura de la memoria del curso pasado. Lucía Gil Maestro
Palencia

155 alumnos finalizaron sus estudios el curso pasado en la Uned, que estrena edificio

«Hemos dejado atrás todo lo vivido con un objetivo común, de ahora en adelante en nuestra nueva sede», destaca el secretario en la inauguración del año académico

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:34

Comenta

Inauguración oficial del curso académico. El de la Uned siempre conmemora después de los arranques de universitarios y estudios obligatorios, si bien este año se ... ha demorado hasta la última semana de noviembre. Es un curso especial para la Uned de Palencia, que estrena sus nuevas instalaciones en la Avenida San Telmo, en el complejo universitario que ha transformado la Diputación para la Escuela de Enfermería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  3. 3 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  4. 4

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  5. 5 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  6. 6 El salmantino Fernández Vera cae fulminado en la crisis por el desfalco en la investigación del cáncer
  7. 7 Tres detenidos por lanzar droga y móviles en pelotas de tenis a la cárcel de Segovia
  8. 8

    «La estación habría que repensarla porque no es idónea para soterrar»
  9. 9 Una supuesta deuda por la compra de droga motivó el apuñalamiento en Barrio España
  10. 10 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 155 alumnos finalizaron sus estudios el curso pasado en la Uned, que estrena edificio

155 alumnos finalizaron sus estudios el curso pasado en la Uned, que estrena edificio