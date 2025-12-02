1.375 beneficiarios en Palencia en las ayudas al alquiler de vivienda de la Junta

Durante el año 2024, un total de 1.375 personas fueron beneficiarias de las ayudas al alquiler de vivienda en la provincia de Palencia, para ... las que el Gobierno autonómico destinó un importe de 3.109.355 euros, dentro de los 48,9 millones asignados al conjunto de la comunidad.

Estas subvenciones, financiadas por la Junta de Castilla y León, están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y al resto de la población con ingresos limitados.

El plazo de la nueva convocatoria está abierto hasta el 30 de enero de 2026, y las ayudas se podrán solicitar a través de la sede electrónica o en cualquier registro administrativo. Para formalizar la solicitud únicamente será necesario presentar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler correspondientes al periodo subvencionable, de enero a diciembre de 2025.

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha realizado un balance de las ayudas concedidas en la provincia de Palencia durante 2024, ejercicio en el que se presentaron 1.909 solicitudes, lo que representa el 6,08% del conjunto de las 31.362 presentadas en toda la comunidad. Asimismo, de los 21.006 expedientes que finalmente reunieron los requisitos en Castilla y León, 1.375 pertenecían a la provincia de Palencia, lo que supone el 72,18% de las solicitudes presentadas en este territorio. La cuantía destinada a atender estas ayudas alcanzó los 3.109.355 euros, dentro de los 48,9 millones asignados al conjunto de la comunidad.

Entre los 1.375 beneficiarios de la provincia, 823 fueron mujeres, que recibieron en conjunto 1.910.569 euros, mientras que 552 hombres fueron beneficiarios de ayudas por importe total de 1.198.786 euros.

Dentro del conjunto de solicitudes aprobadas, 432 correspondieron a jóvenes menores de 36 años. De ellos, 287 eran mujeres, que obtuvieron ayudas por valor de 751.020 euros, y 145 hombres, que recibieron 384.263 euros.

Asimismo, 138 personas beneficiarias superaban los 65 años. En concreto, 87 eran mujeres, que percibieron una subvención total de 177.724 euros, y 51 hombres, con la concesión de ayudas por valor de 104.153 euros. En cuanto a las familias numerosas, 144 expedientes pertenecían a este colectivo. De ellos, 105 se encontraban dentro de categoría general, con una dotación global de 226.994 euros, y 39 en categoría especial, que recibieron ayudas por importe de 86.728 euros.

Por último, 327 de las solicitudes correspondieron a unidades de convivencia en las que figuraba al menos una persona con discapacidad o en las que el propio titular del expediente tiene reconocida dicha condición. En este grupo, 184 ayudas se concedieron a unidades con algún miembro con discapacidad, con un importe total de 419.057 euros, mientras que 143 solicitudes procedieron de titulares con discapacidad, que recibieron 325.908 euros.

El objetivo de estas subvenciones es facilitar el pago de una vivienda o habitación a los que disponen de menos medios económicos. Durante el periodo 2015-2024, la Junta de Castilla y León ha beneficiado con estas ayudas a 7.967 familias palentinas, a las que ha destinado una cuantía total de 14.142.804 euros.

La cuantía de la ayuda asciende al 50% de la renta del alquiler con carácter general, ampliable al 60% para jóvenes de hasta 35 años (que no residan en el medio rural), y hasta el 75% para los jóvenes que residan en el medio rural o personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. El periodo máximo subvencionable es de 12 meses, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, y la cuantía de la subvención es del 50% del alquiler, que en las personas jóvenes llegará al 60%.

Los ingresos del solicitante deberán situarse entre 0,5 y 3 veces el IPREM (de 4.200 a 25.200 euros anuales). El umbral se amplía a 4 veces el IPREM (33.600 euros) en el caso de familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo, y hasta 5 veces el IPREM (42.000 euros) para familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

La cuantía de la renta no puede sobrepasar los 550 euros por vivienda o los 200 euros por habitación en los municipios del Ámbito Municipal 1, que en Palencia son la capital, Aguilar del Campoo y Villamuriel. En el resto de la provincia, que son Ámbito Municipal 2, la cuantía máxima son 500 euros por vivienda y 175 euros al mes por habitación.

La principal novedad que presenta la edición 2025 es el aumento de los precios máximos mensuales subvencionables en la mayoría de los municipios de la comunidad, lo que se une al incremento del presupuesto inicial hasta los 27,5 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 8 millones a la consignada en 2024, y tiene un carácter ampliable hasta 59,5 millones, lo que permitirá atender a un mayor número de beneficios. En esta nueva convocatoria de ayudas, los límites de renta máximas mensuales subvencionables se han incrementado entre un 7 y un 33%, según el tipo de municipio y las circunstancias personales de los solicitantes.

En lo que se refiere a la provincia de Palencia, el límite general pasa de 500 a 550 euros. En familias numerosas de categoría general, la ayuda se modifica de de 600 a 700 euros, y en las de categoría especial o con discapacidad, de 700 a 800 euros. Por otro lado, en los municipios limítrofes con capitales de provincia y más de 5.000 habitantes, el límite general pasa de 450 a 550 euros, mientras que, en el resto de los municipios, se eleva de 450 a 500 euros. Para habitaciones, los topes se incrementan de 150 a 200 euros en determinados casos.