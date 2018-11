Cómo mantener en los niños la ilusión de los Reyes Magos Descubrir, o que te descubran, quiénes son no es una tragedia CARLOS PAJUELO Lunes, 19 noviembre 2018, 13:35

¿Hay algo más bonito que ver los ojos de nuestros hijos llenos de ilusión? ¿Algo más enternecedor que la inocencia? Al ver así de felices a nuestros hijos nos entran ganas de poder detener el tiempo porque sabemos que un día, más temprano que tarde, esa ilusión que ilumina sus caras se romperá en mil pedazos porque, o lo descubren, o algún otro niño les dirá quiénes son los Reyes Magos, o Papá Noel, o el Ratoncito Pérez… Un día se encontrarán con la vida de bruces.

Está claro que descubrir, o que te descubran, quiénes son los Reyes Magos no es una tragedia. Todos pasamos por esa experiencia y no genera ningún trauma psicológico que te deje anonadado para los restos; yo aún me acuerdo del día, tenía 6 años, en la que un niño de mi colegio me lo contó, y me acuerdo de lo que me dijo mi madre. Me sentó en sus rodillas mientras me decía con cariño: «Es verdad lo que te ha dicho ese niño pero ahora hay que procurar guardar el secreto para que tu hermano pequeño no se entere». Duro día.

La ilusión reside en la capacidad de poner pasión en aquello que hacemos y hacérselo sentir a los que nos rodean

A mí me parece que la ilusión es un valor, algo bueno, algo que nos ayuda a construir la vida que vivimos. Así que cuando tu hijo un día te dispare la pregunta esa que tú no quieres tener que contestar, no tengas miedo y haz lo que quieras hacer. Hay padres que se hacen los sordos, otros que niegan la mayor, otros que asienten, otros les cuentan una historia más mágica aún, lo que cada padre o madre haga estará bien, pero hagas lo que hagas, no olvides:

Que la ilusión no es algo que vive exclusivamente alrededor de un regalo. La ilusión es mucho más que imaginar que es real una historia mágica. La ilusión es una manera de vivir, pero una manera realista de vivir. La ilusión no es confiar en que algo mágico te hará la vida feliz, la ilusión consiste en ser, actuar como un rey mago el 21 de mayo, o Papá Noel el 11 de enero. La ilusión reside en la capacidad de poner pasión en aquello que hacemos y hacérselo sentir a los que nos rodean.

No olvides que no hay mejor regalo que aquél que no se espera; que regalar tiempo para escuchar a los que lo necesiten; ayudar a los que no tienen ayuda, eso solo lo pueden hacer aquellos que una vez estuvieron absortos por la ilusión.

La ilusión consiste en seguir siendo un rey mago una tarde cualquiera de otoño o primavera, una mañana de verano o de invierno

La ilusión es la manera en la que la vida nos sorprende, un día pizza para cenar, salir a montar en bici, una excursión, alguien que te sonríe, reencuentros, momentos, instantes de pura vida.

Los Reyes Magos no son más que una oportunidad para hacer sentir y sentirse bien, así que, qué más da que sean magos de oriente, señores mayores obesos vestidos de rojo, pastores, padres o madres… Todos representan la ilusión y los padres la hacemos posible. Hacer posible la ilusión es tarea de padres y madres.

La ilusión se enseña, se transmite, se hereda. La ilusión se ve, la ven los niños en sus padres y madres, porque somos los padres y madres los que la llevamos a nuestra casa, los que se las enseñamos a nuestros hijos. Te lo repito la ilusión consiste en seguir siendo un rey mago una tarde cualquiera de otoño o primavera, una mañana de verano o de invierno.

Para ilusionar hay que abrir los ojos y los oídos, enseña a tus hijos a eso y los convertirás en futuros reyes magos. Es muy fácil eso de regalar oro, incienso o mirra, eso lo hace cualquiera. Lo duro, lo difícil, es regalar, día a día, tiempo, dedicación, apoyo, guía, confianza a pesar de los pesares, regalar perdón, ilusionarte con sus ilusiones, acompañarle en sus decepciones. Sé un ejemplo real y cotidiano de que los reyes magos existen: se llaman como tú, papá y mamá.

Sin miedo. A seguir viviendo, a seguir educando.

(Gracias a Maite Tinoco por la inspiración).

