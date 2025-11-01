El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Viñeta de Sansón: Día de Difuntos

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:14

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  2. 2 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  3. 3 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  4. 4

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  5. 5

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  6. 6

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  7. 7

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  8. 8

    Un frente frío dejará un Halloween y un día de Todos los Santos pasados por agua en Valladolid
  9. 9

    Ingresa en prisión un prófugo de la justicia condenado por traficar y conducir borracho
  10. 10

    Cuánto cuesta morirse en Valladolid: de los 935 euros de la incineración a los 1.165 del féretro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Viñeta de Sansón: Día de Difuntos