El tren de Halloween

Qué tiempos. Alguien ha apuñalado a unos pasajeros en un tren, en Inglaterra. Nada más ocurrir el sangriento ataque, cerca de Cambridge hace 10 dias, ... aparecieron en la web una serie de acusaciones por parte de cabezas rapadas, hooligans, y los demás ignorantes de tendencias violentas que forman el movimiento ultra derechista en Gran Bretaña. ¡Ha sido un musulmán! ¡Un árabe! ¡Un terrorista que quiere asesinarnos a todos en nombre de Alá! Nueve heridos. Hay qué detener a los islamistas (casi 4 millones en el Reino Unido) y mandarles a casa, o a 'campos de reeducación', o, mejor, echarles al mar….

Ha habido tantos de estos comentarios que han terminado en un bulo viral acusando a musulmanes asiáticos de ser los culpables, y por fin la policía se sintió obligada a revelar la identidad étnica del loco que cometió el crimen. Qué no, no es un árabe, si no un hombre inglés, Anthony Williams, de antepasados caribeños, una cosa casi igual de mala para los que odian a los extranjeros, o sea, el otro 99% de la raza humana que no es británica. Como dijo Dal Baby, un superintendente jubilado de Scotland Yard de origen Pakistani: «En las redes sociales, nunca se encuentra tanta presión para revelar la identidad étnica de los que continuamente abusan de futbolistas negros».

El superintendente tiene razón. A los racistas, si un negro, o incluso un español, comete un delito, significa que todos los negros, españoles y tal son exactamente iguales, que son todos terroristas o asesinos o lo que sea y hay que expulsarles. Pero no funciona al revés. Si un negro hace algo bien por la nación, haciéndonos buena publicidad en el ámbito internacional, como un futbolista que viene al Real Madrid y se gana la adoración de la hinchada merengue, o viene otro al mismo club y aprende a hablar castellano en solo tres meses, no dicen ni pío. A mí me costó años aprender español y todavía lo hablo con un perfecto acento inglés. Menos mal que el pedófilo Andrés Mountbatten Windsor (antes conocido como el príncipe Andrés) no es musulmán. Tendríamos que linchar a la familia real entera y luego quemar el palacio de Buckingham.

No todo es tan penoso. De un acto malvado suelen salir actos sobresalientes. Un pasajero no dudó en ponerse entre el asaltante y una niña aterrorizada, para salvarla. Y tampoco el revisor, un magrebí llamado Zamir Zitouni, dudó en enfrentrarse al agresor. Héroes, los dos, que han dejado claro el buen lado del hombre en sus momentos más oscuros.