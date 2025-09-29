Esas no eran nuestras canciones

Es una carrera corta por Valladolid en un taxi cualquiera. De pronto, por la radio se cuela una voz indolente y un trombón, un cantante ... de jazz que te transporta por la avenida de Salamanca directo a Nueva Orleans. Pienso en esa canción que nunca había oído, y en tantas que jamás oiré. Cuando era adolescente, la generación anterior era la que había tenido que elegir entre Beatles y Rolling, y la anterior a la anterior entre Machín y la Piquer, casi la prehistoria. Por entonces, los grupos de los cincuenta y los sesenta eran los clásicos, los de setenta los «fumaos» de discoteca, los de los ochenta el presente. Los escalones entre unos y otros estaban claros. No era una gran clasificación, pero era una. Ahora, hay un montón de emisoras que radian sin parar canciones «de nuestros tiempos», y ese periodo es enorme y amorfo, puede durar veinte años, o incluso más. Una banda sonora compartida por padres e hijos, y casi por los nietos, salvo que le den al reguetón. Una super generación musical, con pocos puntos en común, casi tan pocos como los que pueden tener dos boomers, uno del 57 y otro del 77, salvo que compartan propiedades y cuenta corriente.

Recuerdo el día que aparecieron por la emisora en la que hacía prácticas unas latas con un par de cintas gigantes para el Revox, un magnetófono de bobina abierta que por entonces se usaba. Eran de Radio 80, la primera que por Segovia emitió varias horas de grabación de canciones «clásicas», que se repetían cada poco tiempo. Algunas de ellas todavía forman parte del puñado de temas que recogen las radiofórmulas de hoy. Harold Bloom decía que cuando un autor había sobrevivido una o dos generaciones era inevitable que sintieras algún respeto por él. Eso vale para la literatura y también para la música. Tenemos nuestro canon de canciones, aunque no lo hayamos votado. Vas con el carrito por Mercadona y suena 'Man in the mirror', de Michael Jackson; vas a la mercería a por unos botones y suena por enésima vez 'Eye of the Tiger', y en el punto de entrega de paquetes 'Logical Song'. Con frecuencia no se trata del mejor tema que compuso el grupo, ni siquiera el mejor de ese elepé, pero por misteriosas razones es el único que se salvó de la quema, como un precongelado a punto para el microondas.

No sé en qué momento nos cansamos de descubrir algo nuevo, pero ocurrió. ¿Qué fue de Joaquín Luqui, con su entusiasmo y su promesa de que la siguiente canción «será fijo tres, dos o uno»? Parece que la banda sonora de nuestra vida ya rebosa, y que con doscientas o como mucho quinientas canciones ya tenemos suficiente. Es normal: no es fácil gestionar nuestra memoria, tampoco la musical. Solo a veces pienso si, a través de la música enlatada, nos ha colonizado los recuerdos un intruso. Porque junto a genios nos cuelan, por ejemplo, a Modern Talking, que no eran nada guays tampoco entonces, pero han sobrevivido con su playback permanente. A los dieciséis Elton John me parecía un moñas, y un salido Rod Stewart con su maillot de pantera, pero hay que ver qué pedazo de canción 'Maggie May'. Es imposible que bailara a Abba en la discoteca, porque por entonces tendría ocho años. No hay que descartar que hayamos reseteado nuestra memoria a golpe de canciones. Se nos olvida que en los años de la movida madrileña se radiaba mucho menos a Radio Futura que a Camilo Sesto cantando 'Perdóname', o a Los Pecos pidiendo que les hablaras de ti. Por cierto ¿qué fue de Roque Narvaja, tras ese verano en el que sonaba en todas partes? No, no todos oíamos lo mismo, ni era lo que hoy se repite en la radio.

La memoria musical, y también la otra, se sustenta en la repetición. Y hay un bucle interminable que se escucha en segundo plano mientras trabajas, mientras conduces, mientras preparas la comida. A un lado, los de la música de «nuestros tiempos»; a otro, el reguetón, el ritmo latino, eso parece, en trazo grueso. Bueno, solo parece, porque por las escorrentías, al margen de radiofórmulas, sigue sonando música sorprendente, música que olvidamos o no oímos en su tiempo o música que nace hoy, aunque estemos adormecidos con la rutina. «No tengo yo la culpa si la gente se emociona con espectáculos de humo y rayos láser y el escenario está lleno de necios que se mueven». Qué heavy era Battiato, con sus gafotas y su sensibilidad incorruptible.