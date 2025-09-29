El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Integrantes del grupo Abba. El Norte
Vidas breves

Esas no eran nuestras canciones

Ahora, hay un montón de emisoras que radian sin parar canciones «de nuestros tiempos», y ese periodo es enorme y amorfo, puede durar veinte años, o incluso más

Teresa Sanz Nieto

Teresa Sanz Nieto

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:08

Es una carrera corta por Valladolid en un taxi cualquiera. De pronto, por la radio se cuela una voz indolente y un trombón, un cantante ... de jazz que te transporta por la avenida de Salamanca directo a Nueva Orleans. Pienso en esa canción que nunca había oído, y en tantas que jamás oiré. Cuando era adolescente, la generación anterior era la que había tenido que elegir entre Beatles y Rolling, y la anterior a la anterior entre Machín y la Piquer, casi la prehistoria. Por entonces, los grupos de los cincuenta y los sesenta eran los clásicos, los de setenta los «fumaos» de discoteca, los de los ochenta el presente. Los escalones entre unos y otros estaban claros. No era una gran clasificación, pero era una. Ahora, hay un montón de emisoras que radian sin parar canciones «de nuestros tiempos», y ese periodo es enorme y amorfo, puede durar veinte años, o incluso más. Una banda sonora compartida por padres e hijos, y casi por los nietos, salvo que le den al reguetón. Una super generación musical, con pocos puntos en común, casi tan pocos como los que pueden tener dos boomers, uno del 57 y otro del 77, salvo que compartan propiedades y cuenta corriente.

Espacios grises

