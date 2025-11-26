El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

'América', el retrete de oro que el Museo Guggenheim de Nueva York ha ofrecido a los Trump. Reuters
Cola de león

El trono dorado

«Cinco ciudades del mundo han elevado las letrinas a pieza museística»

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Hace unos días, en El Hormiguero, Laura Pausini confesaba que, así como algunos artistas piden cambio radical en todo el instrumental presente en los aseos ... de las habitaciones de hotel en las que se alojan, a ella le genera morbo usar los anteriormente utilizados por grandes figuras antes que ella. No tema que no pienso traspasar la línea del decoro. Más allá de lo anecdótico, mi intención no es abrazar sin pudor lo escatológico, pero lo cierto es que un reconocimiento público de tal excentricidad no me habría llamado la atención, si no fuera porque hace unos días se subastó un retrete por más de 12 millones de euros. Y se vendió.

