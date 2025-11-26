Hace unos días, en El Hormiguero, Laura Pausini confesaba que, así como algunos artistas piden cambio radical en todo el instrumental presente en los aseos ... de las habitaciones de hotel en las que se alojan, a ella le genera morbo usar los anteriormente utilizados por grandes figuras antes que ella. No tema que no pienso traspasar la línea del decoro. Más allá de lo anecdótico, mi intención no es abrazar sin pudor lo escatológico, pero lo cierto es que un reconocimiento público de tal excentricidad no me habría llamado la atención, si no fuera porque hace unos días se subastó un retrete por más de 12 millones de euros. Y se vendió.

El objeto en cuestión es de oro, pesa más de cien kilos y está en perfecto estado de uso. Su autor, el artista italiano Maurizio Cattelan, hizo varios. Uno fue robado tiempo después de exponerse en el Museo Guggenheim de Nueva York para disfrute de las más de 100.000 caprichosas posaderas que gozaron de su gélido –y caro– asiento tras aguardar la oportuna cola. Prisa, no tenían como se podrá imaginar.

'América', que así se llama el escusado, fue ofrecido en préstamo a Donald Trump durante su primer mandato, pero lo rechazó. El simbolismo es demasiado evidente como para aceptar semejante regalo. Y del reciente comprador sólo se sabe que es una famosa marca estadounidense, y que nadie más pujó por hacerse con el trono dorado.

Cinco ciudades del mundo han elevado las letrinas a pieza museística. Ciudad Rodrigo, en Salamanca, es una de ellas, aunque en su caso las honras se las llevan los orinales –mucho más castizos y nuestros– que pueden presumir de contar con su propio museo. Aunque ninguno sea de oro y sus dueños no pudieran nunca presumir de invertir más de 12 millones de euros en arte para acomodar tan ricamente sus posaderas.