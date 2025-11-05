Enamorado de la moda

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:10

Qué trajín el de las víctimas de las modas. Todo el día pendientes de lo que se lleva y de lo que no; de cómo ... deben maquillarse, peinarse, vestirse, perfumarse… Todo marcado rígidamente por las tendencias. Hasta la alimentación está sujeta al hoy y al ahora. Que si chía, que si magnesio, que si fuera hidratos y lactosa mal. Y lo peor es que lo mismo mañana 'alguien' dice que eso ya no y hay que cambiar todos los hábitos alimenticios, el corte de pelo, la anchura de los pantalones y hasta la forma de limpiar la casa. Y de golpe. Piénselo, agotador.

