Subida de tensión poselectoral El espigón de Recoletos «Muchos, como los candidatísimos, se hicieron la foto a pie de urna para Instagram, que es donde hoy se decide la mesocracia moderna» El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska. / Efe DAVID FELIPE ARRANZ Valladolid Sábado, 1 junio 2019, 08:30

Las empresas de escrutinio electoral, SCYTL y Vector, se asociaron para que el Ministerio del Interior las contratase por 8,7 millones de euros. Y uno se imagina que habrá entre sus trabajadores contables, matemáticos, expertos en sociométrica…, gente que sepa contar, aunque sea con los dedos de la mano o mojando la punta del lápiz en la lengua, en definitiva. Y la demoscopia da en el error como el mal estudiante en el suspenso. El cirio de ajustes parlamentarios que se ha dado en Castilla y León, Navarra y Cantabria ha infartado a algunos que hacían sus brindis al sol de mayo. Entonces el fallo humano o divino se vuelve interesante para la sociología o para Freud, con este desfile de concejales y senadores pequeñoburgueses jugando a «me pongo de pie, me vuelvo a sentar», de Teresa Rabal, precedente transicional de las sentadillas de los monitores de gimnasio y otras acciones de músculo y calistenia.

A los 'damnificados' les ha sabido el patinazo a miel en los labios primero, y a perros, después.El ministro Grande-Marlaska y las dos empresas del (re)cuento dicen que han fallado las entendederas del relato al igual que la ciudadanía, que no entiende de estas cosas –ni de muchas otras–. Y que la web oficial del Gobierno solo reflejaba los votos 'útiles' y había ignorado los 'inútiles', en esta gloria colectiva que es la democracia. Lo del provecho del sufragio universal es relativo, y algunos pensamos que no es lo mismo el voto de un ignaro que el de un catedrático de filosofía, un suponer. Pero lo de la utilidad o inutilidad del voto va por otro lado y dicen que es cosa del comportamiento social de la colectividad y su adscripción o no a los partidos en el poder. Que el voto del vecino es estratégico y que, en definitiva, tiende a la concentración: como en la sabana africana o en los grandes rebaños, según aseguran Desmond Morris, Konrad Lorenz y demás. Entonces el 'superdomingo' castizo nos ofrece una genealogía, una heráldica, una identidad, un mimetismo, una exculpación, un destino colectivo de 'finde' y un sentido egregio de la vida y del deber cumplido casi confesional, antes de la caña o el vino. Como de costumbre. Digamos además que las elecciones nos hacen a todos sentirnos políticos –ilustrados o no– por un día. Muchos, como los candidatísimos, se hicieron la foto a pie de urna para Instagram, que es donde hoy se decide la mesocracia moderna.

Llegó el final del recuento y la abolición de los feudos regionales, con revisión de las cien mil mesas electorales y los millones de votos. Y entre los fallos humanos, las explicaciones oficiales, las coaliciones de última hora, los pactos del ansia viva y las reclamaciones de la Junta Electoral Provincial, subidas de tensión poselectoral inclusive, nadie quiere dejar su escaño el tiempo que le dure. Hasta la unión de empresas de este cómputo ha sido temporal. Como todo en esta vida. Salvo lo nuestro, Amore.

Twitter: @dfarranz