Soledad «Hay que tener la epidermis muy curtida para no levantarse de la silla y romperle la boca al delincuente cuando las pruebas demuestran la clase de gentuza que es» El tribubal y los abogados escuchan el veredicto. / R. J. FRANCISCO CANTALAPIEDRA Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 08:42

Aunque alguna vez he pensado que hasta el ser humano más vomitivo puede regenerarse en una cárcel, la realidad se obstina en demostrarnos lo contrario. Por ello, no comparto en absoluto aquella recomendación de doña Concepción Arenal de «odia el delito y compadece al delincuente». Algunos de 'nuestros asesinos' más conocidos no aprendieron nada bueno en el trullo, y a muchos les faltó tiempo para delinquir al poco de abandonarlo. El veredicto conocido ayer deja poco lugar a las dudas sobre el sufrimiento de la pequeña Sara, el desinterés de la madre por protegerla y el enseñamiento del chulo de su novio.

Nunca formé parte de ningún jurado, ni estoy seguro de que sirviera para ese menester. Hay que tener la epidermis muy curtida para no levantarse de la silla y romperle la boca al delincuente cuando todas las pruebas van demostrando la clase de gentuza que es; hay que tener temple y tragaderas para pasar casi un mes escuchando testimonios, viendo fotos de la víctima y analizando informes forenses. Por cosas así, agradezco a los cinco hombres y cuatro mujeres que han juzgado este caso su paciencia y valentía, y espero que el tribunal aplique con rigor las penas que correspondan.

Así que, doña Concha, permítame introducir una variación en su afamada frase, que quedaría tal que así: «Compadece a las víctimas y odia al delincuente». Igual es menos caritativa que la original, pero en casos como este la compasión no es lo mío.