El ruido es bueno «Cuento a ancianos, ciegos y a servidora como posibles víctimas de vehículos fantasma» Punto de recarga de un coche eléctrico. / Antonio Quintero ROSA BELMONTE Lunes, 15 julio 2019, 07:37

El ruido es bueno. También las calles llenas de coches a las tres de la madrugada. Cuando Isabel Díaz Ayuso dijo que un atasco a esas horas un sábado era señal de ciudad viva, se le echaron encima. Pero cualquiera que mire con eso de la perspectiva de género preferirá un atasco que la Gran Vía de 'Abre los ojos'. Como mujer, y desde mi perspectiva de género, me siento más segura con muchos coches por las calles a las tantas. Un reglamento recién aprobado de la Unión Europea obliga a los vehículos eléctricos a producir unos niveles mínimos de ruido para poder ser percibidos. Los de la contaminación acústica también se han echado encima. Que es mentira que haciendo ruido la gente pueda sentirse más segura. Hombre, escuchar un coche (o una moto) venir es más seguro no que no escucharlos. Cuento a ancianos, ciegos y a servidora como posibles víctimas de vehículos fantasma. ¿No será peor para la salud un atropello que el molesto ruido?