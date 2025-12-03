El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El rey Juan Carlos, en el vídeo difundido este lunes EP

El discurso del otro rey

Desde que Umbral convirtiera su «he venido a hablar de mi libro» en género literario, los escritores en promoción son capaces de cualquier cosa con tal de vender ejemplares

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:20

Como lo único que sé de monarquías es lo que leo en ¡Hola!, desconozco qué terremoto institucional tendría que sacudir los cimientos de la Casa ... Real para que la reina Letizia diera el discurso de Nochebuena. Lo que sí sé es que me gustaría, y mucho: sus alocuciones son bastante mejores que las de su regio cónyuge, heredero de un tono borbónico que es su kriptonita acústica. Vale, molesta, pero no impide: el padre, mucho peor leyendo el teleprónter, nos amenizó treinta y nueve navidades. Y, por lo que se y lo que se adivina, le supieron a poco, así que se ha adelantado a su hijo con un mensaje navideño alternativo en el que, de paso, promociona su libro. «He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias…», dice. Sí, el mismo que Isabel Preysler.

