Coles y chistorras

Aunque el 'Black Friday' todavía no ha llegado, mi bandeja de entrada parece a punto de estallar por la avalancha de correos que adelantan la ... fecha. «Solo para ti», «Acceso prioritario», «Oferta anticipada para clientes», rezan los asuntos. Si no supiera que esos mensajes los recibe medio planeta, podría pensar que pertenezco a un club selecto al que solo acceden los tocados por el dedo divino de Anna Wintour. Pero entre que elijo creer y lo facilona que soy para según qué cosas, entro en la tienda virtual a echar un ojo aun sabiendo que si está la talla no está el color y si está el color no está la talla. Total, que termino agenciándome un vestido de una talla menos en el que aspiro a embutirme tras dos semanas de ayuno intermitente. Sí, lo sé: soy una mujer con un propósito inalcanzable. Por algo se llama 'fondo de armario', porque el trapo en cuestión acabará ahí, en el fondo, con la etiqueta colgando como un cadáver en la morgue.

En este espacio de custodia compartida a tres, hablaba ayer Pío García de la Paqui de Santos Cerdán. Yo prefiero a la Paqui de Víctor Janeiro, aquella que fue un día a 'Sálvame' (qué tiempo tan feliz) a contar que había tenido una relación con el hermanísimo de Jesulín de Ubrique. Improbable, pero posible. Le pusieron 'la Coles' porque, según decía la muchacha, cuando Janeiro tenía ganas de mambo la llamaba para preguntarle si quería coles. Otra palabra en clave, como chistorra. Paqui la Coles, al igual que servidora, tiene que esperarse a las rebajas para renovar el vestuario, mientras que a la otra Paqui le desplegaban la alfombra roja al entrar en El Corte Inglés. Para ella no existía el viernes negro porque vivía en un sábado luminoso y perpetuo. Hasta ahora.

