El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Franco. EP

Paz social

En diagonal ·

Nos ha recordado Pedro Sánchez la «paz social» en que vivimos. No sé. Pero no vamos a preferir los 25 años de paz de Franco

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Como si no tuviéramos ya a Franco hasta en el aguacate (tomamos más aguacates que sopa), nos espera una semana intensa. De recuerdos, de lecciones, ... de advertencias. Casi nadie se acuerda del franquismo, se acuerda de su infancia y su juventud. Por lo de la nostalgia. Cuando se habla de la nostalgia de los jóvenes por el franquismo no sé de qué clase de manicomio se habrán escapado esos tarados. Parece que la generación Z añora los tiempos sin móviles. Se quedan embobados mirando a los chicos de 'Sensación de vivir'. Es una juventud nostálgica de momentos pasados que no les pertenecen. Como dijo David Trueba a Oskar Belategui, cuando este le preguntó qué hacemos con nuestros hijos de derechas, los jóvenes no temen el autoritarismo porque no han conocido lo que es vivir bajo el autoritarismo paterno, gubernamental… Nos ha recordado Pedro Sánchez la «paz social» en que vivimos. No sé. Pero no vamos a preferir los 25 años de paz de Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  2. 2 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  3. 3

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  4. 4

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  5. 5 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  6. 6 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  7. 7 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  8. 8

    El día que dos ministros inauguraron dos fábricas de Renault y el vicario las bendijo
  9. 9

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Un incendio devora una autocaravana en apenas unos minutos en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Paz social

Paz social