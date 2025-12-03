El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La actriz Victoria Vera. Antena 3

El muso de la transición

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:26

Estuvo Victoria Vera el lunes en el programa de Sonsoles Ónega. Le pusieron a su madre hablando de ella en 1995. La actriz dijo que ... no la recordaba con esa voz. La señora murió, hace unos cinco años, a los 104. Una mujer extraordinaria que durante la República ganó unas oposiciones al Ejército. Don Juan Carlos también es un señor extraordinario. Victoria Vera lo ha defendido alguna vez («se ha equivocado… pero nos ha dado décadas de bienestar y una imagen maravillosa en todo el mundo. ¿Es que nadie se fija en los escándalos de la monarquía británica?»).

