El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo,con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el del PPC, Alejandro Fernández Efe

Lo de mañana

En diagonal ·

En todo caso, echo de menos que Alejandro Fernández sea alto y guapo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

La de mañana es una manifestación sin siglas, pero Feijóo va a dar un discurso. Lo decía ayer la portavoz Ester Muñoz. No entiendo bien ... el acto, pero me temo que tampoco es Muñoz la persona adecuada para explicarlo. Le habrán hecho alisarse el pelo en Génova, pero eso no da elocuencia. Miras al PP y claro que la prefiero a ella que, no sé, a Ana Belén Vázquez (ambas son brutotas, pero una más que la otra). En todo caso, echo de menos que Alejandro Fernández sea alto y guapo. Si Page tuviera la planta de Sánchez quizá no sería solo presidente de comunidad autónoma. En un mundo donde la imagen no fuera tan importante quiero imaginar que Alejandro Fernández tendría un papel más importante en el PP. Hacer de sexadora de políticos es muy fácil desde el teclado. Pero solo hay que escuchar al presidente del PP de Cataluña para intuir que es uno de los mejores elementos del partido y para constatar que los mejores no siempre están donde deberían.

