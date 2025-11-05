Ni libros, ni periódicos, ni Victoria Prego

Adolfo Suárez «desapareció de la vida pública hace muchos años y la gente es selectiva en los recuerdos»

Cuando Olivia Colman hizo en 'The Crown' el episodio de la catástrofe de Aberfan no tenía ni idea de que eso hubiera pasado. Uno de ... los momentos más difíciles del reinado de Isabel II ocurrió en 1966, cuando el derrumbe de una mina de carbón mató a 144 personas, la mayoría niños. En la ficción, eso pasa en el tercer capítulo de la tercera temporada. Álvaro Morte hace de Adolfo Suárez en 'Anatomía de un instante', la serie basada en la novela de Cercas sobre el 23-F que Movistar Plus + estrena el 20-N.

«No sabía que él llegó a pasarlo tan mal. Desapareció de la vida pública hace muchos años y la gente es selectiva en los recuerdos». O sea, que el hombre tiene que dimitir como presidente del Gobierno y no se te ocurre lo mal que lo habrá estado pasando. No hay libros que lo hayan contado. Ni periódicos. Ni Victoria Prego. Para que luego digan que la tele, aunque sea con la ficción, no es un medio para desasnar. Tanto espectadores como actores.

