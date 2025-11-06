El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ejemplar de «Reconciliación», las memorias del rey emérito Juan Carlos I. EFE

La libertad de un rey

En diagonal ·

Un hombre que hace el paripé familiar de Domingo de Resurreccción en Palma y a continuación se va a Botswana a sus cosas cazadoras y amatorias a lo mejor un poco libre sí es

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Decir de alguien que es rico o guapo puede ser objetivo. Pero siempre será más o menos rico que alguien o más o menos guapo ... que alguien. En sus memorias, Don Juan Carlos dice que no ha sido libre. «He dado la libertad a los españoles, instaurando la democracia, pero jamás me he podido beneficiar de esta libertad. Ahora que mi hijo me ha dado la espalda por deber, que los que decían ser amigos han desaparecido, me he dado cuenta que jamás he sido libre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  5. 5

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid
  9. 9

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  10. 10 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La libertad de un rey

La libertad de un rey